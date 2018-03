Ángel Nozal encabeza por cuarta vez la lista del PP a la alcaldía de Mijas

El presidente del Partido Popular de Mijas, Ángel Nozal, será el candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales de 2019. Así lo ha decidido el comité electoral del partido a nivel provincial, que ha comunicado recientemente su ofrecimiento para que el exalcalde lidere nuevamente a la formación en el que es el tercer municipio en población de la provincia.

Es la cuarta vez que Nozal es candidato del PP a la Alcaldía mijeña. La primera fue en el año 2007, consiguiendo unos resultados históricos, hasta entonces, en Mijas con once concejales frente a los catorce del PSOE, que llevaba 28 años gobernando con sucesivas mayorías absolutas.

En los siguientes comicios, en 2011, no sólo mejoró los resultados, sino que consiguió la mayoría absoluta con quince concejales y casi el 50% de los votos emitidos, y por ende, la Alcaldía para los populares por primera vez en la historia democrática del municipio.

En 2015 Ángel Nozal volvió a ganar las elecciones en Mijas, aunque no de forma tan mayoritaria como en 2011, de forma que, aunque el PP fue el partido que obtuvo más ediles (once) no consiguió reeditar la mayoría absoluta.

Ciudadanos, con 5 de los 25 actas de concejales hizo valer su posición de partido bisagra entre las formaciones históricas -PP y PSOE- y llegó a un pacto por el cual gobernaría en coalición con el PP a cambio de que Nozal le cediera la Alcaldía.

Pero el pacto no duró ni un año. En abril de 2016, el líder de Ciudadanos, Juan Carlos Maldonado, rompió el pacto por desavenencias políticas y personales con Ángel Nozal y pactó un nuevo gobierno con el PSOE de Fuensanta Lima, que se mantiene en la actualidad.

Ahora, a sus 64 años (65 en 2019), Ángel Nozal madrileño de nacimiento, administrador de fincas de profesión y residente en Mijas desde 1982, aspira a volver a ser el regidor del municipio.

"Agradezco al partido que vuelva a confiar en mí y acepto este reto porque considero que los cuatro años que tuvimos ocasión de gobernar no fueron suficientes para desarrollar el proyecto que mi equipo y yo tenemos para Mijas. Me siento con ganas y muy respaldado por los militantes, por los simpatizantes del PP y por muchos vecinos de Mijas, que me han pedido que vuelva a dar este paso" ha manifestado el presidente de los populares mijeños.

Nozal fue reelegido presidente en el congreso local, celebrado en julio del pasado año, en un teatro de Las Lagunas abarrotado, que brindó un apoyo abrumador al exalcalde.