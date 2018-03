Renfe licita las obras para la reforma de la estación de Cercanías de La Nogalera

Renfe Viajeros hizo pública ayer la licitación de las obras de reforma integral de la estación situada en el corazón de Torremolinos, en la plaza de La Nogalera. El pliego indica que el importe de salida asciende a 7.551.626,28 euros más IVA y que el plazo previsto para la ejecución del proyecto será de 18 meses.

Uno de los aspectos más destacables en el procedimiento de este tipo de licitaciones es la conclusión del plazo para recibir las ofertas y solicitudes, según manifestó la compañía ferroviaria, que en este caso será el próximo 17 de abril a las doce del mediodía.

Nada más conocer por este periódico la licitación de estos trabajos, el Ayuntamiento de Torremolinos insistió en que la legislación vigente impide realizar este trámite sin que se adjunten los preceptivos informes técnicos municipales.

Según fuentes del equipo de gobierno, no se ha dado audiencia al Consistorio pese a las advertencias formuladas desde el municipio a la propia Renfe. «Se recibió únicamente un documento en el mes de enero que no tenía la entidad de proyecto, y ante el que no pudieron pronunciarse los técnicos municipales porque la documentación no era la adecuada», denunciaron estas mismas fuentes.

La teniente de alcalde y delegada municipal de Urbanismo, Maribel Tocón, se remitió a sus palabras de la pasada semana, cuando se anunció que se iba a sacar a concurso la obra: «Han hecho público un anuncio para unas futuras obras sin remitir el proyecto al Consistorio, algo que recoge el artículo 170 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía».

Tocón alegó que se trata de un proyecto muy importante, calificado como histórico por la población torremolinense, y que afecta a un espacio público que sirve a diario de lugar de tránsito de unas 6.000 personas. Y no ocultó su preocupación por la movilización ciudadana que ha generado el reiterado retraso en el inicio de estos trabajos.

En este sentido, la Plataforma Ascensor en La Nogalera Ya tiene previsto mantener el calendario de movilizaciones ya iniciado con una recogida de firmas, «pese a la licitación de la remodelación de la estación de Cercanías situada en la plaza de La Nogalera». Agregaron sus representantes que no anularán las actividades reivindicativas «hasta que no se inicien las obra».

«También sigue en pie la concentración de este sábado, 10 de marzo, y que ya ha sido autorizada por la Subdelegación del Gobierno en Málaga», manifestaron ayer los portavoces ciudadanos.

Al mismo tiempo, fuentes de la Subdelegación del Gobierno en la provincia avanzaron que Renfe celebrará un encuentro mañana en su sede, «previsiblemente con la participación del gobierno y de la oposición» del Ayuntamiento de Torremolinos, e incluso con portavoces de la plataforma y de los colectivos empresariales sobre el estado de este proyecto.