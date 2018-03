Torremolinos debe pagar un millón de euros por acoso a trabajadores

El Ayuntamiento de Torremolinos tiene que pagar más de un millón de euros por sentencias condenatorias por acoso a diversos trabajadores municipales bajo elmandato del excalcalde Pedro Fernández Montes, según denunció ayer el equipo de gobierno.

El importe de las penas a las que ha sido condenado el Consistorio en una quincena de sentencias por acoso asciende a 763.257 euros, pero en algunos fallos el juez añade que se deben abonar los salarios de los que fueron privados los empleados públicos en los casos de suspensión de empleo y sueldo, por lo que el montante superaría el millón de euros.

La última de estas sentencias tiene como víctima a la secretaria general del Consistorio, encargada de vigilar los procedimientos legales. En su sentencia, el juez asegura que la secretaria vivió «un proceso inquisitorial que terminó en maltrato y vejación profesional duradero y continuado a una habilitada nacional por parte del ex primer edil, y sus concejales de gobierno», según recoge la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de Málaga. «No sólo nos encontramos ante casos flagrantes de acoso y derribo a trabajadores, a los que Fernández Montes no dejaba hacer su trabajo si con ello no podía seguir adelante con sus tropelías, sino que ahora nos vemos obligados a pagar sentencias por cantidades desorbitadas del dinero público de todos los ciudadanos», manifestó ayer la primera teniente de alcalde, Maribel Tocón.

La primer teniente de alcalde lamentó que «la condena recaiga en el Ayuntamiento de Torremolinos, cuando fue Fernández Montes quien expulsó a la secretaria general por hacer su trabajo, algo que evidenciaba que el PP no estaba por la labor de permitir que un funcionario controlase la labor del equipo de gobierno. Hasta el propio juez asegura que le causa sonrojo la actitud del Partido Popular».

El magistrado señala que «las dudas jurídicas que la secretaria general expuso sobre la venta de activos de la sociedad municipal para la gestión del agua en la que estaba interesado Fernández Montes derivaron en un trato marginal y humillante que terminó en un castigo de 20 meses por el simple hecho de realizar su trabajo. Un aislamiento que privaba a la habilitada nacional de realizar su trabajo, denegando sus derechos, reduciendo sus medios materiales y recursos humanos».

Además de la delicada situación económica que dejó la gestión de Pedro Fernández Montes (PP) en el Consistorio, según Maribel Tocón, desde 2001, el Ayuntamiento ha recibido una quincena de sentencias condenatorias, prácticamente una por año, por lo que «queda más que demostrado que durante el gobierno de Fernández Montes todo se reducía a directrices políticas que terminaron en un grave menoscabo económico, así como una desestructuración profesional del Ayuntamiento, para conseguir que Torremolinos fuese su cortijo», dijo Tocón.

De esta manera, el Ayuntamiento acapara doce sentencias sólo en los últimos diez años referentes a despidos, discriminación sindical o acoso laboral.



Sentencias

Entre ellas, destaca una sentencia de septiembre de 2016,en la que un juez condenó al Ayuntamiento a pagar 58.509 euros y 33.000 euros por daño moral, por la suspensión de empleo y sueldo de un trabajador.

Otra sentencia de abril de 2015 condenaba a 240.000 euros por la «actitud agresiva, opresiva y persecutoria» del Ayuntamiento cuando le reclamaron mejoras materiales del servicio.

En 2011, fue condenado a pagar 54.597 por salarios dejados de percibir, 20.040 euros por daños morales y 30.1800 euros a la Seguridad Social.

En 2010, el Consistorio también fue condenado a pagar a otro trabajador la cantidad de 98.462 euros por daños y perjuicios.