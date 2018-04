El PP exige la apertura 24 horas del centro sociosanitario de la Cala de Mijas

El Partido Popular de Mijas exigió ayer a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía la apertura del centro sociosanitario de Mijas como centro asistencial de urgencias las 24 horas del día para evitar el colapso que sufren los servicio públicos de urgencias de Las Lagunas y Marbella.

Así lo exigió ayer el presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal, quien explicó que cada vez que un vecino de la Cala tiene un problema médico urgente tiene que desplazarse 10 kilómetros por la autovía hasta el centro de salud de Las Lagunas de Mijas o recorrer 15 kilómetros hasta el hospital Costa del Sol de Marbella, donde tiene que pagar un dineral por el aparcamiento.

Nozal afirma que se trata de una demanda histórica de los vecinos de la Cala de Mijas y de las urbanizaciones aledañas cuya población está creciendo a pasos agigantados. «La población de esta zona crece exponencialmente en verano y sólo puede desplazarse a Las Lagunas o al hospital Costa del Sol de Marbella, lo que satura estos centros, mientras las instalaciones del centro sociosanitario se encuentran infrautilizadas», según Ángel Nozal.

El presidente local del PP y exalcalde de Mijas, Ángel Nozal, recordó que el centro sociosanitario fue una iniciativa municipal construido con fondos estatales –dentro del plan E–, de principios de la década, que se construyó con idea de cedérselo a la Junta de Andalucía y sustituirlo por el antiguo ambulatorio de la Cala de Mijas.

Siendo alcalde el propio Ángel Nozal, el Ayuntamiento cedió el inmueble a la Junta de Andalucía con el fin de albergar un servicio médico de urgencias.

Sin embargo, la Junta de Andalucía acometió tan sólo el traslado de unas instalaciones a otras, manteniendo el mismo servicio médico, con el mismo horario, de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 horas «por lo que fuera de ese horario las dependencias están totalmente infrautilizadas», según Nozal.

Ante la fuerte demanda vecinal, el Partido Popular presentó una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía para instar al ejecutivo de Susana Díaz.

La propuesta se votó y salió adelante el pasado mes de febrero, con el voto en contra del PSOE, por lo que el Parlamento Andaluz instaba al gobierno regional a incrementar los servicios sanitarios de los vecinos de la Cala de Mijas.

«Pero, una vez más, la Junta no parece tener intención de hacer nada. Al menos, han pasado tres meses y no ha habido ni siquiera un anuncio o intención de que abrir un servicio de urgencias 24 horas , para hacer frente a esta demanda. No pueden seguir dando la espalda a los vecinos de Mijas, que les dimos un edificio con todo lo necesario para que ofrezcan un servicio sanitario acorde a la población de esta parte del municipio», manifestó Nozal.

Fuentes de la Consejería de Salud respondieron a este diario que «el dispositivo de Las Lagunas está sólo a ocho minutos en coche por la autovía» y que «el plan de urgencias y emergencias están en constante actualización en función de las necesidades de cada zona».