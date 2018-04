El alcalde pide que el tren litoral tenga al menos cuatro paradas en Mijas

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (Cs), ha enviado una carta al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la que solicita que la futura conexión ferroviaria de la Costa del Sol tenga cuatro paradas en el municipio.

«Mijas necesita una ampliación de la línea de cercanías actual que cubre el trayecto de Málaga a Fuengirola y estar conectado con el resto de municipios de la Costa del Sol. Estamos enclavados en pleno corazón del litoral malagueño y contamos con unas perspectivas de crecimiento económico, turístico y poblacional que no podemos dejar a un lado y, por supuesto, no sería justo para nuestra ciudad obviar su posicionamiento provincial y ejecutar un tren que no tuviera paradas en nuestro término municipal o se realizaran de manera muy puntual en ciertas franjas horarias del día», afirma Maldonado.

Hace unos días el Gobierno central anunció la inclusión de 6,5 millones de euros para acometer estudios previos y otras actuaciones relacionadas con el ferrocarril del litoral hasta Marbella y Estepona donde se barajan varias opciones, entre ellas, un tren de altas prestaciones.

Dada la magnitud de esta iniciativa, el alcalde ha solicitado en su misiva que no se deje sin servicio al término mijeño proponiendo cuatro paradas en la ciudad. «Entre los enclaves que consideramos de máximo interés se encuentra, en primer lugar, Las Lagunas. Este es el núcleo más poblado de Mijas, con cerca de 60.000 habitantes, y donde estamos trabajando para que haya un hospital que esperamos que se ejecute a corto plazo, por lo que se hace más que necesaria esta parada de tren».

Además de Las Lagunas el Consistorio afirma que hay otros puntos claves como La Cala, Riviera-Calypso y Calahonda, que necesitan de este servicio de transporte además de ser enclaves de playa y de interés turístico, según explica el regidor.

El pasado mes de enero, el ministro de Fomento presentó dos trazados alternativos para conectar Marbella y Estepona con la red ferroviaria. Por una parte uno subterráneo bajo la A7 y, por otra, uno paralelo a la autopista de peaje. «Con el ánimo constructivo y de diálogo que siempre ofrecemos a todas las administraciones, solicitamos un tren de cercanías que una la ciudad con el resto de localidades de la Costa del Sol y que, al menos, cuente con cuatro paradas a lo largo del término municipal como sucede en Fuengirola, Benalmádena o Torremolinos», concluye el alcalde.