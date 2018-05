Cs insta al Ayuntamiento de Fuengirola a colaborar en la construcción de un hospital

El grupo de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Fuengirola quiere que el equipo de gobierno del PP se implique en la construcción de un centro hospitalario que atienda a los fuengiroleños. Para ello llevará una moción al próximo pleno municipal en la que solicita a la alcadesa, Ana Mula, que se siente en una mesa con el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y con representantes de la Junta de Andalucía para avanzar en una solución conjunta que dé origen al mencionado centro. Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Mijas, tras consignar cuatro millones de euros y empezar los trámites para la cesión de un terreno donde podría ir ubicado el nuevo hospital, solicitaba el consenso entre las tres administraciones para sacar adelante esta necesidad histórica.

Javier Toro, portavoz de Cs, ha defendido que este asunto se saque de la refriega política para no entorpecer una infraestructura que serviría para evitar que los fuengiroleños se tengan que desplazar hasta el Hospital de Benalmádena: "Los fuengiroleños, después de tantos años, se merecen ese hospital. No entendemos las críticas de la parlamentaria Esperanza Oña ni de Ana Mula contra el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, por su propuesta de ceder el suelo y adelantar la financiación". En este sentido, Toro ha subrayado que "nosotros queremos ser parte de la solución y no del problema". "No entendemos la respuesta de la parlamentaria Oña y la Alcladesa Ana Mila, salvo en el contexto de la vieja política, algo que no entendemos desde C. Frente al enfrentamiento y descalifaciones que ofrece el PP, Css ofrece soluciones", ha insistido.

En concreto, los de naranja han instado al equipo de gobierno del PP a llevar a cabo la creación de una mesa de trabajo conjunta entre el Ayuntamiento de Fuengirola, el Ayuntamiento de Mijas y la Junta de Andalucía. Y, además, Toro ha solicitado que "se inicien las negociaciones necesarias entre las tres administraciones para la ejecución de un convenio que estudie la posibilidad y viabilidad de colaborar económicamente en la construcción de la infraestructura para el nuevo hospital a la mayor brevedad posible".