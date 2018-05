Once proyectos pasan a la fase final del prestigioso premio internacional Dom3

Un total de once proyectos han sido seleccionados para pasar a la fase final de la tercera edición del prestigioso Premio Internacional de Arquitectura Dom3Prize, convocado por la Asociación de Empresarios para la Vivienda de Alta Calidad Dom3.

El jurado formado por la presidenta de la asociación, Laura Pou, y el gerente de DEI-Homes, Antonio Bazán, junto a los arquitectos de la asociación Alejandro Giménez, Ernesto Palanco, Juan Salvador Shvartzberg, Paco Guillén y Rodolfo Amieva Jacobson, han seleccionado los proyectos: Residencial ZEN; Estelas en la mar; 81SA6; Into the Wild; Shakkei; Nuevo Horizonte; Terral & Virazón; Playa Vertical; Walk On; Hextra Space; y Serenade Residencial.

El próximo viernes, 1 de junio, el jurado compuesto por los arquitectos Ignacio Vicens, Juan de Gavilanes, Guillermo Vázquez Consuegra y Rafael de la Hoza, acompañados por la presidenta de Dom3, la paisajista Laura Pou; y el gerente de la empresa patrocinadora principal DEI-Homes, Antonio Bazán, se reunirá para la deliberación final.

El jurado elegirá un primer premio, dotado con 60.000 euros, y dos menciones especiales. El resultado final se conocerá el próximo 14 de junio, en el transcurso de la cena de gala que se celebrará en el Cortijo San Francisco de Estepona.

La presidenta de la asociación organizadora, Laura Pou, y el gerente de DEI-Homes, Antonio Bazán, han querido transmitir sus felicitaciones y agradecimiento a todos los participantes por la calidad de los trabajos presentados y por el tiempo invertido por los arquitectos o estudios de arquitectura participantes, ya que "actualmente nos encontramos en una etapa en la que los arquitectos tienen mucho trabajo, por lo que agradecemos aún más la participación en nuestro concurso", explicó Pou.

La tercera edición del Premio Internacional de Arquitectura consiste en proyectar un edificio de apartamentos de alta gama en una parcela situada en la zona de La Cala de Estepona, en la avenida Litoral. Todos los miembros del jurado previo han querido destacar la originalidad de los proyectos presentados, donde se ha podido ver novedosas ideas de planteamiento y una gran calidad en los trabajos.

El sector de la vivienda de alta calidad ha movido el último año en el triángulo formado por Marbella, Estepona y Benahavís más de 350 millones de euros, 4.000 empleos directos y 12.000 puestos de trabajo indirectos, según datos de la Asociación de Empresarios para la Vivienda de Alta Calidad DOM3, cuyas empresas asociadas, 32 en la actualidad, emplean a más de 800 personas.