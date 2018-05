Tres detenidos por asaltar 26 viviendas en Marbella y Málaga

Un grupo especializado en robos con fuerza en viviendas ha sido desarticulado en una operación que suma tres detenidos tres hombres de origen albanés de entre 24 y 39 años. Los arrestados, a los que se les atribuye 25 asaltos en Marbella y en Málaga capital, aprovechaban la noche y madrugada, en algunos casos mientras los moradores dormían, para acceder a las casas y sustraer principalmente objetos de valor como joyas, dinero y vehículos. Según ha informado la Comisaría Provincial de Málaga, utilizaban estos coches para huir o para trasladarse y perpetrar otros robos.

La investigación comenzó en Málaga el 14 de abril. Un robo con fuerza denunciado por el propietario de una vivienda de Miraflores de El Palo. La víctima explicó que accedieron de madrugada tras forzar una de las ventanas del inmueble y, una vez en el interior, se apoderaron de dinero en efectivo y del coche que tenía aparcado en su garaje. Mientras tanto, los agentes ya habían constatado una serie de robos en viviendas unifamiliares de Marbella con idéntico modus operandi. En todos los casos, las casas elegidas eran chalés, adosados o pisos en plantas bajas de urbanizaciones privadas, habitados o no. "Accedían durante la noche y de madrugada, normalmente, mediante escalo", aunque cuando no encontraban una ruta accesible no dudaban en violentar las puertas y rejas de seguridad. Una vez en su interior, sus objetivos eran el dinero en efectivo, las joyas y los coches que después utilizaban", ha explicado la Policía Nacional en un comunicado. Los investigadores consiguieron detectar la presencia de una red criminal de origen albanés en Benalmádena. Tras numerosas gestiones, los investigadores localizaron la vivienda en la que residían los sospechosos desde hacía unos días y desde donde se trasladaban hasta los lugares elegidos para cometer los saqueos. Igualmente comprobaron que para los desplazamientos cotidianos los investigados utilizaban un vehículo alquilado.

El pasado día 20, los agentes detuvieron a los tres investigados cuando regresaban a su casa después de cometer tres robos en otras tantas viviendas de Marbella. Interceptados a bordo de un coche robado, fueron arrestados por tenencia ilícita de armas, robo de vehículo motor, robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal. La Policía Nacional ha esclarecido 26 robos. Además se ha realizado un registro domiciliario en Benalmádena en donde se han recuperado numerosos objetos procedentes de los mismos, muchos de los cuales ya han sido entregados a sus propietarios, así como 5.300 euros en efectivo, tres armas de fuego y distintas herramientas utilizadas para perpetrar los robos. En el operativo también se ha recuperado un vehículo sustraído en el asalto a la vivienda de Málaga. Los tres han ingresado en prisión.