Benalmádena inicia la mejora del acceso a la playa de Torrebermeja

El Ayuntamiento de Benalmádena ha iniciado las obras de mejora de accesibilidad en torno al área de la Torre de Vigilancia y Socorrismo de la playa de Torrebermeja.

La concejala de Playas, Encarnación Cortés, explicó ayer que estas actuaciones, subvencionadas por la Junta, incluyen la construcción de una rampa de hormigón sobre la escollera, que permitirá acceder desde el Paseo Marítimo y la carretera de acceso a Torre Bermeja, hasta la torre de vigilancia y socorrismo, con la finalidad de que pueda llegar hasta allí una persona con movilidad limitada.

Los trabajos persiguen mejorar la accesibilidad universal a la playa al atenuar las barreras que limitan el disfrute del área turística a las personas con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a cualquier parte del entorno en el que se prestan los servicios.

Cortés afirmó que «con estos trabajos, sobre la torre de socorrismo y vigilancia,y sobre el relieve litoral, permitirá que los bañistas puedan disfrutar un año más de unas playas con una imagen renovada y perfectamente accesibles para todos».

Según datos del Consistorio, una media de 350 personas discapacitadas acuden a esta playa y necesitan ayuda por parte del personal que se encuentra en las instalaciones adaptadas.

La actuación sobre la nueva rampa contempla la construcción de tres mesetas: una en el embarque, otra en la mitad del recorrido y una tercera en el acceso final, dado que la actual tiene una pendiente excesiva que no se ajusta a la normativa en vigor y no se puede recrecer, por lo que la única solución es ampliar la longitud para no ocupar terreno de Costas.

En el transcurso de las obras se anulará la actual escalera de caracol, dañada por la erosión, ya que el acceso es tan irregular que debe hacerse saltando por la escollera y los escalones están incluso agujereados, por lo que se construirá una nueva escalera apoyada en la pared de edificio, con amplios escalones venecianos, más sencilla y de menor coste.

Por otro lado, ya se han iniciado los trabajos de regeneración de las playas de la localidad, que se desarrollarán sobre las de Torrebermeja, Malapesquera y Santa Ana.