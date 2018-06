Estepona reduce la deuda heredada a casi la mitad

El Ayuntamiento de Estepona ha cumplido los objetivos impuestos en el plan de saneamiento económico 2015-2017 y ha conseguido tener estabilidad presupuestaria, con un remanente positivo de tesorería de 36,7 millones de euros el pasado ejercicio.

Así lo ha puesto de manifiesto el concejal de Economía, Manuel Aguilar, en el pleno ordinario celebrado hoy. Aguilar ha explicado que la gestión del PP al frente del Consistorio ha permitido reducir de 300 a 173 millones de euros la deuda heredada del PSOE en 2011, una deuda que a final de este ejercicio se espera reducir a 150 millones.

Por otra parte, el concejal ha recordado que el Ayuntamiento ya cumplió con los objetivos del plan de reducción de la deuda para 2014-2018, que obligaba a situar la deuda por debajo de 75% de los ingresos corrientes, antes de final de año.

Aguilar ha explicado que el Consistorio no tiene ninguna operación de préstamo a corta plazo pendiente de reembolso. No sólo no está generando deuda nueva sino que está pagando deudas de anteriores corporaciones. En este sentido, el pleno ha aprobado el pago de dos facturas atrasadas, una de los honorarios para hacer un estudio básico para la construcción de una guardería en Cancelada, que luego no se hizo; y otro para pagar los gastos del servicio de Teleasistencia que la Junta dejó de pagar desde el año 2010. En total, son 33 los millones de deuda heredada en los cajones del Consistorio.

El concejal de Economía ha añadido que Estepona ha logrado situar el coste total del personal por debajo del 55% de la recaudación de ingresos no afectados, situándola en el 38%, según informes del propio Ayuntamiento.

El superávit de 2017 se destinará a pagar la deuda heredada, como establece la ley, según ha explicado el edil de Economía, pero la estabilidad de las cuentas también está permitiendo afrontar inversiones productivas. "Estepona es la ciudad de la provincia de Málaga que más invierte por habitante, con un total de 20 millones de euros en 2018", ha dicho Manuel Aguilar.