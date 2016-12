George Benson y Foreigner sonarán este verano en Marbella

A pocos días para que concluya el 2016, las agendas de conciertos para el año entrante comienzan a desvelar algunos interesantes nombres. El Club de Tenis Puente Romano ha sido uno de los primeros en dar a conocer dos de sus propuestas musicales para el próximo verano, como son el grupo de rock Forgeiner y el guitarrista George Benson.

La banda liderada por Mick Jones, acudirá a Marbella el 11 de junio para hacer sonar los temas más aclamados de su trayectoria, como son 'Cold as Ice', 'Urgent', 'I Wanna Know What Love Is' y 'Waiting For a Girl Like you'. Formada a finales de los años setenta, Foreigner han vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo. Por otra parte, el autor de 'Brezzi'n', uno de los álbumes de jazz más vendidos de la historia, repasará los éxitos de su dilatada carrera el 21 de julio. George Benson regresa así a Marbella después de haber inaugurado en 2012 la primera edición del Starlite Festival.

Las entradas para ambos recitales, organizados por la productora Crazy Music, ya pueden adquirirse en la web crazymusicproductions.com. El precio de las localidades oscila entre los 35 y los 275 euros.