El Weekend Beach ficha a The Prodigy

Fueron una de las bandas que abrieron la música electrónica para las masas. Hasta su seminal 'Firestarter', lo suyo era cosa de clubes y raves más o menos clandestinas pero aquel explosivo single hizo de Liam Howlett y los suyos superestrellas y, sobre todo, precursores en la popularización de algunas ramas de la música por y para el baile. Hoy, instalados en el trono del respeto, los británico The Prodigy siguen a lo suyo, haciendo que las suelas de los afines se desgasten. Lo demostrarán el próximo mes de julio, durante la nueva edición del Weekend Beach de Torre del Mar, que estos días anuncia sus primeros nombres.

En los primeros años 90, los más avezados consumidores de electrónica conocían a The Prodigy gracias a pepinazos como 'Out of Space' o 'Their Law', de sus primeros álbumes 'The Prodigy Experience' (1992) y 'Music For The Jilted Generation' (1994). Todo cambió en 1997, cuando lanzaron 'The Fat Of The Land', que fue calentado por aperitivos indispensables como la citada 'Firestarter' y 'Breathe'. Eran unos nuevos Prodigy, más sucios, menos trance, más abiertos –colaboraciones de Kool Keith y el cantante de Kula Shaker, entre otros– de ritmos más rotos y actitud más punk. El mundo se tiró a sus pies y botó según su ritmo. No lograron repetir el impacto de aquel álbum pero tampoco han decepcionado demasiado: 'The Day Is My Enemy' (2015), su último disco, por ejemplo, mantiene el nivel.







La cita ha confirmado hasta la fecha a Los Fabulosos Cadillacs, uno de los grupos latinos de rock internacional más queridos y añorados durante generaciones, mundialmente reconocidos y recientemente galardonados con dos Grammys Latinos. Otra de las bandas internacionales que se revela es Sepultura, la poderosa formación de metal rock que acudirá para presentar 'Machine Messiah', su nuevo trabajo que se editará en enero de 2017. Y en el lado del rock alternativo destacan Nada Surf, el cuarteto de Nueva York encabezado por Matthews Caws, que también presentará su más reciente trabajo, 'You Know Who You Are'.

En el apartado nacional, el Weekend suma importantes cabezas como Kase. O, el rapero más buscado de nuestro país, que interpretará su última superproducción, 'El Círculo', definido como un paraíso musical y literario. El lado femenino se lo lleva Amparanoia, que regresa a los escenarios para celebrar sus 20 años con 'El Poder de Machín'. El pop sigue engrosando la lista con León Benavente y el rap se refuerza con los catalanesFalsaalrma y murciano Soge Culebra. En el apartado del rock destacan Shinova y Hora Zulú.