Las canciones que Bruce Springsteen se llevaría a una isla desierta

Bruce Springsteen ha elegido la música que se llevaría con él a una isla desierta, es decir, sus favoritas de todos los tiempos y sin cuya compañía no podría vivir (algo así, más o menos).

El rockero de New Jersey ha hecho esta selección durante su visita una entrevista en la BBC Radio 4, donde ha planteado que son canciones "con las que mucha gente está familiarizada".

"Esta fue la música que me electrificó y me animó a cambiar mi vida de alguna manera", ha añadido, para después empezar eligiendo 'Hound Dog', editada por Elvis Presley en 1956.

Sobre esta canción ha dicho que cuando la escuchó le "disparó en el cerebro". "Me di cuenta de que había más vida de la que yo había estado viviendo. Yo era muy joven pero todavía me golpea como un rayo", ha recalcado.

Otras canciones en la lista de preferidas de Springsteen son 'Baby I need your loving' de los Four Tops, 'Out of sight' de James Brown, 'It's all over now' de los Rolling Stones y 'I want to hold your hand' de los Beatles.

Sobre esta última, ha planteado que es otra que cambió el curso de su vida: "Era un sonido muy estridente cuando salía de la radio. Realmente fue la canción que me inspiró para tocar rock and roll, para formar una pequeña banda y empezar a hacer pequeñas actuaciones. Todavía es una preciosa grabación".

Otra gran canción importante para Springsteen es 'Like a rolling stone' de Bob Dylan, que "podría estar la primera de la lista". "Inunda tu alma, inunda tu mente. Alerta y te despierta instantáneamente a otros mundos, otras vidas", ha asegurado.

Y añade sobre el tema de Dylan: "A otras maneras de ser. Es quizás uno de los discos más poderosos jamás realizados y todavía significa mucho para mí junto con todo el trabajo de Dylan. Es como un torrente".

Por último, ha escogido dos álbumes completos: 'Astral Weeks' de Van Morrison -"me hizo confiar en la belleza, me dio una idea de lo divino", ha planteado- y 'What's going on' de Marvin Gaye.

"Fue sofocante y sexual, mientras que al mismo tiempo se ocupa de la política de la calle que tuvo una gran influencia en mí", ha remachado Bruce Springsteen, en referencia al álbum de Marvin Gaye.