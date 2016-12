Zenet, profeta en su tierra

Reconoce que a la «carga emotiva» que siempre le invade al actuar rodeado de los suyos se le suma, además, saber que va a enfrentarse a un Teatro Cervantes hasta la bandera. «En los últimos años se ha ampliado el perfil de personas que viene a verme a los conciertos, así que el martes me encontraré con muchas caras nuevas. Hay personas que han comprado entradas con visibilidad reducida, lo que es algo que me sorprende gratamente», asegura Zenet en conversación con La Opinión durante una parada –«para tomar café»– en su viaje en coche de Madrid a Málaga, donde este martes presentará ante sus paisanos su nuevo álbum, 'Si sucede conviene'.

Y aunque esté acostumbrado a que los suyos siempre le brinden un gran acogida –«cada vez que he actuado en el Cervantes hemos registrado grandes entradas», reconoce–, este concierto posee un matiz especial, ya que viene a culminar una nueva etapa vital. Desde hace tiempo, Zenet decidió abandonar sus poco saludables «hábitos nocturnos» para centrarse en su carrera y abrazar la luminosidad. «Es algo que pienso todos los días. Este ciclo de transformación personal iniciado hace dos años ha trascurrido en paralelo a este nuevo disco», comenta. Vistos los resultados obtenidos con Si sucede, conviene, Zenet sostiene que el cambio «ha merecido la pena». De hecho, el de Málaga no es el primer 'sold out' de esta nueva gira, ya que el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, la Sala Barts de Barcelona y el Teatro Concha Velasco de Valladolid también agotaron su aforo para escuchar su nuevas canciones, como 'Fuiste tú', 'Mereció la pena' y 'Mil veces prefiero'.

Este martes Zenet estará flanqueado en el escenario del Cervantes por su guitarrista y compositor habitual, José Taboada, y por una nueva base rítmica encabezada por el batería y percusionista Moisés Porro y completada por el contrabajista Yrvis Méndez y los ya habituales Manuel Machado (trompeta), Ove Larson (trombón) y Pepe Rivero (piano).