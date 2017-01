La Casa Natal de Picasso, el Centre Pompidou y el Museo Ruso suman más de 48.500 asistentes

El director de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, José María Luna, ha realizado de este 2016 un balance "positivo", no solo en el número de visitantes, sino también por el nivel y las actividades que se realizan, ya que éstas últimas han sumado en los tres espacios --Casa Natal de Picasso, Centre Pompidou y Museo Ruso-- más de 48.500 asistentes.

En concreto, en la Casa Natal se han llevado a cabo más de 60 actividades a las que han asistido 1.950 asistentes. Por su parte, en el Museo Ruso han tenido lugar 180 actividades, que incluye, conciertos, cine y conferencias, entre otros, a las que han asistido 24.180 asistentes; mientras que el Centre Pompidou han sido más de 22.500 los asistentes a las casi 80 actividades.

Entre las actividades a las que han asistido estas personas, en las que no se incluyen las visitas escolares, se encuentran talleres específicos, conciertos, seminarios y performance. En definitiva, a juicio de Luna, "una cantidad de actividad muy importante que se está desarrollando y que es parte fundamental de un proyecto como este".

"Las actividades son tan importantes o más que el propio nivel de visitas, que también es importante", ha hecho hincapié Luna, al tiempo que ha incidido en destacar "lo que está suponiendo para la cultura en la ciudad el nivel de actividad que estamos desarrollando".

Así, ha valorado el proyecto que se está realizando e implantando, "que no ha cumplido ni dos años y que, sin embargo, tiene un nivel de actividad tremendo, que está haciendo llegar a muchísimo público de todo tipo".

Por todo ello, ha considerado, en declaraciones a Europa Press, que el balance, "desde luego en términos generales es positivo", tanto a nivel de actividad como de visitantes.

Así, aunque ha reconocido que "no me gusta solo hablar de cifras, las cifras son importantes, pero lo importante es el proyecto que estamos realizando y hay que mirarlo en su conjunto", ha afirmado que "hay casi medio millón de visitantes en el total de los tres centros", lo que ha valorado como "una cifra absolutamente brutal, en las circunstancias en las que estamos".

Para el director de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, "las cifras son importantes, porque tenemos que atender a un público, por que respondemos a una inversión pública, y tenemos una cuenta de resultados; también porque la cifra de visitantes se reflejan en la cuenta de resultados, pero, no obstante, lo importante es el proyecto que estamos implantando".

En concreto, ha detallado que el Centre Pompidou Málaga está recibiendo un 28 por ciento de visitantes residentes malagueños, un 28 por ciento de nacionales fuera de Málaga y un 44 por ciento de internacionales. Así, en total la vida del proyecto han sumado unos 329.329 visitantes.

Por su parte, en la Colección del Museo Ruso San Petersburgo Málaga han sido 178.000 visitantes en la vida del proyecto, de los que el 47 por ciento son residentes en Málaga, el 33 por ciento de fuera de Málaga y el 20 por ciento extranjeros.

En este sentido, ha recordado que la ubicación del Museo Ruso, en Tabacalera, facilita que los malagueños vayan, resaltando "el referente cultural" que es este espacio "para esa zona importante de Málaga".

De igual modo, la Casa Natal de Picasso este pasado 2016 sumaría unos 140.000 visitantes, y aunque aún no se dispone de cifras definitivas, "está subiendo con respecto al pasado año".

"Es un error que nos basemos solo en la cifra de visitantes, también en la cifra de visitantes, pero hay una cuestión de proyecto, de calidad, de promoción importante de la ciudad, de intangibles que es importante", ha reiterado.



"Pasos sólidos y fuertes"

Para este año recién inaugurado el reto es, a juicio de Luna, "consolidar el proyecto, que se va haciendo poco a poco", recordando, en este sentido, que "no hemos cumplido dos años y estamos exigiendo resultados inmediatos", por lo que "hay que poner las cosas en su justo término: No se puede estar pensando en que ya vamos a tener unos resultados, pero estamos teniéndolos", ha apostillado.

Al respecto, ha señalado que "hemos sido invitados a México para contar el caso de Málaga, he estado en Argentina, he estado en Bilbao, lo he contado en Rusia... además, una escuela importante de negocios española, pero de prestigio internacional, está desarrollando un curso especializado en el caso de Málaga aplicado a la gestión empresarial", ha enumerado, por lo que "se están dando unos pasos sólidos, fuertes e importantes".

Por último, Luna ha reconocido que Málaga "tiene una oferta muy potente". "Ahora todo el mundo quiere venir a Málaga, instituciones, exposiciones museos...", ha incidido, afirmando que "la apertura de estos dos centros nuevos ha potenciado la imagen que Málaga tenía muy creciente de la oferta cultural, lo que también se está traduciendo en visitas a otros espacios, como la Catedral, la Alcazaba o el Thyssen", entre otros.