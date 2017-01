Conoce a los ganadores de los Globos de Oro esta madrugada

Los festivales de cine arrancan su andadura en 2017 con la celebración de la gala de entrega de la 74ª edición de los Globos de Oro, premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Conocidos como la antesala de los Premios Oscars, que anunciarán sus nominados el próximo día 24 de enero, en la gala de los Globos de Oro se premian las mejores obras del cine y la televisión.

El musical de Ryan Gosling y Emma Stone, ´La la Land´, parte como la gran favorita con 7 nominaciones, entre las que destacan las de mejor película musical y mejor actor y actriz. También será protagonista la cinta ´Manchester by the Sea´, de Cassey Affleck y Michelle Williams, que ha logrado cinco nominaciones.

Los ganadores de los Globos de Oro subirán como la espuma en las apuestas para los Oscars, algo que ya ocurrió en la última edición con Leonardo DiCaprio y la película ´El renacido´ del mexicano González Iñárritu.

A diferencia de los premios de la Academia de Hollywood, en los Globos de Oro también se premia a las series de televisión. De hecho, una de las grandes incógnitas de la noche es si la aclamada ´Juego de tronos´ conseguirá por fin ser la ganadora del premio a mejor serie, galardón que se le resiste estos últimos años.

La ficción de la HBO competirá en la categoría de mejor serie con otros pesos pesados de la pequeña pantalla como 'The Crown', 'Westworld', 'Stranger Things' y 'This Is Us'.

Otro de los momentos más esperados será la llegada de los rostros más conocidos de Hollywood a la alfombra roja de los Globos de Oro. Natalie Portman, Colin Farrell, Nicole Kidman, Ryan Reynolds, Michelle Williams, Andrew Garfield o Meryl Streep serán algunas de las estrellas que desfilaran por alfombra roja, que estará plagada de fotógrafos y curiosos.

En esta edición será Jimmy Fallon el encargado de presentar la gala, tomando así el testigo de Ricky Gervais. Le acompañarán entregando diversos galardones actores de la talla de Nicole Kidman, Eddie Redmayne, Matt Damon, Sofía Vergara o Sylvester Stallone.