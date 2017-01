Una 'gran hermana VIP' canta para Les Castizos

El dúo malagueño de DJs y productores Les Castizos y la cantante y presentadora Aly Eckmann han publicado un nuevo single, 'Get Over It', un tema "cargado de buenas vibraciones con el que se harán más llevaderas las semanas de trabajo y frío que quedan por delante", según la productora de los pinchadiscos. Da la casualidad que Eckmann participa en estos momentos en la nueva edición de 'Gran Hermano VIP', lo que ha aumentado exponencialmente la popularidad de la norteamericana y las posibilidades comerciales de 'Get Over It'.

La canción viene acompañada de un videoclip producido por Modular. Las visuales de 'Get Over It', rodadas íntegramente en Málaga, suponen un salto de calidad para el dúo de DJs.

"Creemos que como músicos no podemos cerrar ninguna puerta y debemos abrirnos en todo momento a nuevas influencias. De esta manera intentamos crear un sonido y una identidad ecléctica pero a la vez personal, pues nuestro sello gamberro sigue intacto", afirman Les Castizos, Fali Sotomayor y Víctor Roldán.