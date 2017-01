Los rodajes dejan en 2016 más de 2 millones de euros

Rodaje de "The Trip To Spain" en Gibralfaro

Rodaje de "The Trip To Spain" en Gibralfaro MFO

Desde la creación de la oficina municipal, en 2001, los rodajes han generado en la ciudad casi 49 millones de euros

El audiovisual puede ser un sector de notable potencia económica. Y si no, que se lo pregunten a las instituciones canarias que, gracias a sus políticas de subvenciones y ayudas a los rodajes, han conseguido que se acerquen allí luminarias de medio mundo a filmar. Incluso estos días se rumorea la posibilidad de que una próxima entrega de la nueva serie de películas de 'Star Wars' pise suelo canario.

Aquí, en Málaga, no se ha llegado a tanto, de momento. Pero, al menos, la oficina municipal de rodajes, la Málaga Film Office, presenta datos apetitosos. Su balance del 2016 "ha sido muy positivo", afirman, "ya que de los 502 proyectos audiovisuales atendidos, se han realizado 216, un 16,7% más que el año pasado, lo que se traduce en una inversión de 2.145.276 euros en la ciudad".

Como ya es habitual, España es el país que más rueda en Málaga –con un total de 159 producciones–, seguido de Reino Unido con 15 y Alemania con 11.

El tipo de producción que más ha rodado en Málaga ha sido la publicidad (foto fija y spot publicitario) que además es líder en cuanto a inversión económica (alcanzando casi el millón y medio de euros), seguido de los programas y series para TV y web y en tercer lugar el vídeo corporativo.

Estas rodajes representan, según la Málaga Film Office, "un motor de riqueza para la ciudad en sectores como el turístico (hoteles, restaurantes, transportes€), fomentando el empleo (contratación directa de profesionales de la industria audiovisual local), además de contribuir a difundir internacionalmente la imagen de la ciudad".

Entre las producciones rodadas en Málaga en el 2016 destacan los largometrajes nacionales' El berrido de los silencios', el debut en la dirección del actor malagueño Jaime Ordóñez, y 'El último unicornio', además del holandés 'Silk Road'. Entre los cortometrajes, la oficina destaca 'Titanic, el musical', 'Camada', 'Llueve en Bagdad', 'A orillas del mundo', 'Matryoshka', 'Andersen and the Jinn' y '50 kilos de nosotros'.

Programas de TV nacionales como 'Andaluz de la A a la Z', 'Salud al día', 'Especial 28 F Día de Andalucía' y' Los descendientes', todos para Canal Sur; 'Amores perros' para Cuatro y 'Yo amo mi mercado' para Canal Cocina. Internacionales, destacan 'On the Run' y 'House Hunters Intenacional', y para la BBC 'Trust Me I´m a Doctor' y 'Fugitives'.

Entre las series, destaca la nacional para internet 'A kemarropa' e internacional para televisión, 'The Trip to Spain', bajo la dirección de uno de los grandes cineastas británicos, Michael Winterbottom.

En el apartado de documentales figuran 'Arquitectura andaluza, un proyecto universal' y 'García Caparrós, viva memoria de nuestra lucha.'

Y entre la publicidad destaca la Foto fija: Daxon, Skoda, Fruit of the Loom, Verdecora, Kalenji, Otto, etc€ Y entre los anuncios publicitarios resaltan Lexus, Honda Integra, Volkswagen Car Net, Reale Mutua, Málaga Smart City, Quick, Manzana Rota, Multiplicador de la Once, Qatar 2022 Football Championship, Jack&Jones, Creditomas, Unicaja Baloncesto,Vespa, Megafon, Blacksooks y Makarthy Fashion Film Fall Winter 16/17.

Entre los videoclips españoles cabe destacar los de Chambao, 'Camino libre' e 'Imagina', con Juanito Makandé, que para ambos eligió su ciudad para rodar, al igual que Pablo López con 'Hijos del verbo amar'.

Muchas de estas producciones están ya subidas al canal de YouTube de la Malaga Film Office, donde se pueden visualizar: http://www.youtube.com/user/MalagaFilm0ffice

Como resumen del trabajo realizado desde su creación en septiembre de 2001, la Málaga Film Office ha atendido un total de 4.307 proyectos, de los que finalmente se han rodado 2.097, con una inversión económica para la ciudad de casi 49 millones de euros (48.932.016 exactamente).