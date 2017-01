Ojeando desvela el cartel de su décima edición

El Ojeando Festival ha desvelado hoy el cartel de su décima edición, cuyo leit motiv es 'Ojeando Festival: 10 años, 10 artistas, 10 experiencias', con un concierto especial en uno de los escenarios habituales de la habitual cita con la música en directo.

Airbag, Triángulo de Amor Bizarro, Belako, Miss Caffeina, Second, Sidonie, Ángel Stanich, Mordisco, We Are Not DJ's y Xoel López componen el cartel del décimo aniversario, que desde el 30 de junio al 1 de julio convertirá Ojén en punto de encuentro para miles de aficionados al pop y al rock en directo.

Como novedad este año, el festival sumará un escenario dedicado a una sesión musical muy especial.

Además, fiel a su compromiso de dar cobertura a nuevos artistas, Ojeando ha convocado por octavo año consecutivo su concurso para bandas y solistas de Andalucía.

El primer fin de semana de julio, Ojén, municipio de poco más de 3.000 habitantes, volverá a ser el mismo pueblo acogedor y volcado en cuerpo y alma con los visitantes de su festival, una cita artesana y familiar que quiere sorprender en su décima edición y reivindicar su manera de ser.