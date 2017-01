Ojeando: el indie artesano y singular

Los responsables de Ojeando han esperado a que el festival cumpliese diez años para reivindicar su propia historia, que no es otra que la historia de una cita que año tras año ha sabido ganarse el respeto de todos los asistentes y participantes. En la fórmula del éxito de la cita de Ojén, que para su nueva edición ha acuñado el eslogan 10 años, 10 artistas, 10 experiencias, no hay otros ingredientes secretos que los del trabajo realizado con ilusión, la eficacia, el sentido común y el cariño.

En la decisión de no transformarse en un macroevento sin personalidad y de mantener su carácter artesanal Ojeando ha encontrado su espacio y su singularidad, convirtiéndose así en una cita imprescindible en el calendario de festivales a nivel nacional. Reflejo de este interés por lo que deparará su décima edición era el fabuloso ambiente que se respiraba en el acto de presentación de su cartel principal.

Las Cuevas de Ojén fueron el lugar elegido para desvelar la nómina de artistas que pasarán por el escenario principal del festival. Miss Caffeina, Xoel López, Belako, Ángel Stanich, Airbag, Second, Sidonie, Triangulo de Amor Bizarro, Mordisco, Hi Corea! y We Are Not Djs forman el cartel del décimo Ojeando. La presencia de estas bandas, y no de otras, está justificada por ese interés de la organización de hacer un repaso a su corta pero fructífera historia.

«A la hora de conformar el cartel del Escenario Patio hemos intentado traer una banda de cada edición, desde Triángulo de Amor Bizarro, que fue uno de los primeros grupos que actuó en 2008, hasta el dúo de Marbella We Are Not Djs, que cerraron el festival el año pasado», apuntó la diputada y concejala responsable del festival, Estefanía Merino. Por su parte, el alcalde de la localidad, José Antonio Gómez, destacó que se ha «querido conjugar aquellas bandas y solistas que forman parte del imaginario del festival».

Los organizadores destacaron que la actuación de Belako en Ojén será la única que la banda vizcaína realizará en festivales en Andalucía en 2017. También recordaron que el concierto de Xoel López, al que se le verá en muy pocos festivales este año, será muy especial, ya que el músico gallego realizará un repaso a toda su trayectoria desde su etapa como Deluxe hasta su último trabajo, Paramales. Los madrileños Miss Caffeina y los sevillanos Hi Corea! fueron los encargadas de amenizar el vemú-presentación en el que también se recordó que, como novedad, este año se realizará un concierto exclusivo para cien personas con invitado sorpresa que actuará en el Escenario Cuevas el 1 de julio. Para ello se podrá adquirir una entrada VIP al precio de 35 euros más gastos (45 euros más gastos si contiene zona de acampada) que incluye el recital exclusivo, la oportunidad de conocer y saludar al artista, un pack de merchandising de Ojeando y el abono de dos días para el Escenario Patio.

El precio del resto de entradas será de 25 euros (más gastos) para el abono doble de dos días y 40 euros (más gastos) el abono doble de dos días con zona de acampada. Las entradas se pueden adquirir desde ya en la web del festival www.ojeando-festival.es y en tickbox.es.

Los nombres de las bandas que actuarán en el Escenario Plaza, dedicado a la actuación de los ganadores del concurso de Nuevos Talentos y a la bandas emergentes, se dará a conocer en abril.