José Nieto y Tyler Bates, primeros nombres del MOSMA

La cita con las bandas sonoras del Festival de Málaga. Cine en Español perfila los contenidos y presencias de su segunda edición

Movie Score Málaga, la cita con las bandas sonoras del Festival de Málaga.Cine En Español, empieza a perfilar una segunda edición realmente imprescindible. Después de contar, en su debut, con la presencia, entre otros, de un grande de la partitura para la gran pantalla como Pino Donaggio, la nueva convocatoria parece que no se quedará atrás. De momento, ha anunciado a dos grandes del bandasonorismo, Tyler Bates y el español José Nieto, que recordarán en el Teatro Cervantes por qué son dos firmas reconocidas y reconocibles de la música aplicada.

Bates es el músico favorito de Rob Zombie (para él ha compuesto la BSO de sus dos partes de 'Halloween' y 'The Devil's Rejects') y Zack Snyder (con él ha colaborado en '300', 'Sucker Punch', 'Watchmen', 'Dawn Of The Dead'...) y también se le puede escuchar en 'John Wick', 'Guardianes de la Galaxia' (quizás su score más completo hasta la fecha) y hasta en el disco 'The Pale Emperor', de Marilyn Manson (fue, además, guitarra solista en una de las giras del gigante del shock rock y ambos han colaborado en el tema principal de la controvertida serie televisiva 'Salem'). Como pueden comprobar, en Tyler Bates conviven dos facetas, el fiero rockero y el compositor obsesivo; caras que no se solapan sino que se complementan, como dijo en una reciente entrevista: "Trabajar para el cine me vuelve completamente neurótico. Salir al escenario para tocar con un grupo me da la energía para trabajar en mi siguiente película".

Por su parte, José Nieto es uno de los talentos insoslayables del cine español. Su nombre, avalado por seis Premios Goya, está unido siempre al del director Vicente Aranda –inolvidable su trabajo para, por ejemplo, 'Amantes'–. Recordemos que Aranda había renunciado a utilizar banda sonora original en sus largometrajes por malas experiencias pasadas pero el excelente trabajo que le ofreció Nieto para 'El Lute: camina o revienta' le convenció. El bandasonorista, que actualmente vive en el Reino Unido, también trabaja para producciones internacionales, como 'Crusaders', de Terry Jones, para la BBC. "Se puede vivir de la composición de bandas sonoras, pero podría vivir mejor y ganar más dinero haciendo publicidad, discos, etc. Pero yo me dedico a esta profesión, entre otras cosas, porque me gusta. He sido instrumentista, he trabajado para compañías discográficas, he compuesto para publicidad y después he llegado al mundo del cine. Y sigo en él porque es la actividad que más me gusta, aunque no sea donde más dinero se puede ganar.", aseguró en una entrevista con Juan Ángel Saiz. Y ahí sigue José Nieto.

Movie Score Málaga presentará más nombres y contenidos de su segunda edición esta misma semana en Fitur.