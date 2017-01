Kill Kill! y Two Of Us mostrarán sus credenciales musicales en la Velvet

«Este viernes 20 de enero Donald J. Trump, toma las riendas del país más poderosos del mundo y comienza la cuenta atrás para el fin del mundo. Desde MizakeProd, vamos a celebrarlo con una gran concierto». Así presenta la productora malagueña su nueva aventura, un concierto marcado por el número 2: 2 bandas, cada una de ellas compuestas por 2 integrantes. Los algecireños-barcelonenses Kill Kill! y los torremolinenses Two Of Us mostrarán sus credenciales musicales en Velvet Club a partir de las 22.00 horas.

Las entradas se pueden adquirir a precio anticipado de 7 euros en The Place (calle Córdoba) y en Drunkorama Café (calle Comedias) y vía online a través de Tiquetin.com.

Los fans del sonido noventero más aguerrido están de enhorabuena con Kill Kill!, un dúo cuyo sello, el siempre interesante Miel de Moscas, presentó acertadamente como «bajo y batería, síntesis y bases electrónicas, confeti y sudor, que han conseguido que el pop y el post hardcore hagan el amor hasta cabrearse». Añadan a la cosa gotas de ese indie rock de la década dominada por Sub Pop y tendrán la fórmula de estos señores.

Desde Torremolinos y de muy reciente formación, Two of Us se encuentra preparando la grabación de su EP de presentación. Todo indica que podrían hacerse un hueco en la escena local sin problemas. Ojo, por ejemplo, a las referencias que manejan: Motörhead, Royal Blood o The Hellacopters, The Beach Boys, Marea y Siniestro Total.