David Otero presentará sus nuevas canciones en La Cochera Cabaret

David Otero está a punto de lanzar su nuevo disco, titulado con su nombre real a modo de declaración de principios ante esta nueva etapa en la que ya no se esconde bajo ningún alias. El álbum David Otero sale a la venta el próximo 27 de enero y, para presentarlo, el cantante se embarcará en una gira muy especial en la que el itinerario lo han decidido sus seguidores a través de la plataforma de #fanfunding Shows on Demand. Málaga ha sido una de las ciudades elegidas, donde el cantante acudirá el próximo 17 de marzo. El escenario de La Cochera Cabaret ha sido el escogido por el que fuera guitarrista de El Canto del Loco y posteriormente El Pescao, para presentar sus nuevas composiones.

Tras comunicar a finales de diciembre de las primeras fechas de la gira, ahora toca el turno de anunciar los nuevos conciertos en acústico de David Otero en Sevilla, Málaga, Badajoz y Valladolid (ya la venta a través de www.showsondemand.es y www.davidotero.com.es) y A Coruña (próximamente a la venta). Además, la #GiraDavidOteroSOD no para aquí pues aún quedan por anunciar los conciertos en Zaragoza y Valencia, que se comunicarán próximamente.

Todas estas ciudades se unen a las citas previamente confirmadas de Barcelona (Sala Bikini, 25/03) y Madrid (Teatro Barceló 01/04) y han sido elegidas por los seguidores de David Otero a través de Shows on Demand. A las 10 citas seleccionadas en una primera fase, se han sumado Badajoz y A Coruña por los apoyos que han recibido estas ciudades por parte de los fans en la plataforma y, del mismo, modo, no se descarta que se añadan nuevas fechas en base a estas peticiones.

El álbum David Otero se publica el próximo 27 de enero de 2017 editado por Sony Music. La reserva en formato digital y en formato físico firmado por el propio artista está disponible en: https://davidotero.lnk.to/AlbumFirmado

Shows on Demand es una plataforma online de #fanfunding en la que los amantes de la música en directo tienen la oportunidad de proponer los grupos y artistas que quieren ver y dónde. Una vez conseguidos los apoyos suficientes, la plataforma se pone a trabajar para hacerlo realidad, suponiendo un vuelco a la manera tradicional de organizar conciertos. En 2015 Shows on Demand organizó sus primeros eventos #fanfunding con Jorge Drexler, David Otero y The Horrors. Además, como parte de la iniciativa Juntémonos con Shows on Demand, también se han organizado los conciertos #JuntémonosconBowie el 1 y 2 de julio de 2016 en Madrid y Barcelona, #JuntémonosconLeiva el 30 de diciembre de 2016, y está en marcha #JuntémonosconCorizonas para el próximo 2 de febrero de 2017 en La Riviera (Madrid).