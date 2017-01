Sting actuará el 17 de julio en Fuengirola

Las entradas para este festival aún no han salido a la venta.

El cantante británico Sting actuará este verano en la Costa del Sol. Gordon Matthew Thomas Sumner, como es su verdadero nombre, actuará este próximo 17 de julio en el festival Marenostrum Music Castle Park, que se celebra en la ladera del Castillo Sohail de Fuengirola. El festival cumple su segunda edición, el año pasado, sus compatriotas Simply Red fueron el gran reclamo de la cita.

Sting presentará en Málaga los temas de su duodécimo disco, '57th & 9th' yestará acompañado de una banda de tres músicos que incluye a su guitarrista habitual Dominic Miller, Josh Freese (batería) y Rufus Miller (guitarrista), según han informado desde Riff Producciones.

'57th & 9th', publicado el pasado 11 de noviembre, es su primer trabajo pop/rock en una década. Las diez canciones que forman el álbum representan el amplio rango de estilos musicales del cantante, desde las guitarras estridentes del primer single 'I can't stop thinking about you' hasta la feroz 'Petrol Head' o el himno '50.000'.

El disco, producido por Martin Kierszenbaum, se grabó en tan solo unas semanas con los colaboradores habituales de Sting, Dominic Miller (guitarra) y Vinnie Colaiuta (batería). También participaron el batería Josh Freese (Nine Inch Nails, Guns n' Roses) y el guitarrista Lyle Workman, mientras que los coros fueron grabados por el grupo de Tex-Mex, The Last Bandoleros, han recordado desde la organización.



Más de 100 millones de discos vendidos

Gordon Matthew Thomas Summer, Sting, nació un 2 de octubre de 1951 en Wallsend, localidad británica en la que su advenimiento fue recibido con la habitual algarabía de los cercanos, y la inevitable indiferencia de los extraños.

Ni cercanos ni extraños podrían haber vaticinado que aquel bebé (casi seguro llorón) se terminaría convirtiendo en una de las figuras fundamentales de la cultura popular del siglo XX, principalmente por sus canciones, aunque también por sus incursiones cinematográficas (que comentaremos en otro momento).

Ya fuera al frente de The Police (entre 1977 y 1986) o durante su dilatada trayectoria en soliario, Gordon Matthew facturó composiciones que son la banda sonora de miles de personas en todo el mundo y que le han llevado a vender más de 100 millones de discos y ganar casi una veintena de Premios Grammy.