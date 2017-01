La comedia ´El Intercambio´, de Ignacio Nacho, competirá en el Festival de Málaga

La vigésima edición del Festival de Málaga presenta como principal novedad haber abierto su concurso al universo latinoamericano. Pero la nueva nomenclatura del certamen, ahora llamado Festival de Málaga Cine en Español, no es impedimento alguno para que en él participen filmes de carácter local, como lo es El intercambio, la nueva comedia del malagueño Ignacio Nacho.

Protagonizada por Hugo Silva, Rossy de Palma, Pepón Nieto, Paco Tous, Mara Guil y los malagueños Natalia Roig y Salva Reina, entre otros, la cinta ha reservado su fecha de estreno para pasar antes por la competición malagueña, que se celebrará entre el 17 y el 26 de marzo. El productor del largometraje, el también malagueño Dylan Moreno, mostraba ayer su alegría en las redes sociales ante la participación del filme en el certamen. «Finalizada por completo y preparada para su pistoletazo de salida», apuntaba en su perfil de Facebook.

«Nunca he rehuido la comedia, pero hay muchas formas de encararla. No quiero que ésta sea una comedia al uso, con el perfil de comedia española blanca, muy luminosa, con la dirección de arte muy descuidada... A mí esas películas no me interesan nada. Aquí la apuesta es un proyecto con mucha personalidad pero que no provoque rechazo; no quiero perder mi tono pero tampoco darle la espalda al público», aseguraba Ignacio Nacho en una reciente entrevista, antes de saber que su nuevo filme, centrado en «una pareja que después de años de matrimonio decide hacer un intercambio de parejas para oxigenar la relación», pasará por la alfombra roja del festival de su ciudad.