Marcel Van Eeden pone el dibujo al servicio de una obra literaria en el CAC Málaga

La exposición, que se podrá visitar hasta el 26 de marzo, tienen como modelos la Catedral o el Cortijo Jurado.

Marcel Van Eeden quiso ser escritor antes que artista plástico. Además, el artista sostiene que tiene la costumbre de conectar sus obras con los lugares en los que trabaja o expone, por este motivo parte de la historia que narra en los dibujos que ahora presenta en el Centro municipal de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, tienen como modelos la Catedral o el singular Cortijo Jurado.

El artista usa el lápiz, el pastel al óleo y la acuarela sobre papel para representar gráficamente su historia. Para él es difícil definirse, no tiene claro si es un artista que escribe o si es un literato que pinta. Reconoce que quiso ser escritor siendo adolescente pero acabó pensando que no era lo suficientemente bueno, por lo que se interesó por la pintura. A día de hoy, considera que lo que realmente le gusta es la combinación de ambas artes.

La exposición está compuesta por 256 dibujos de varios formatos. La historia comienza con la Revuelta de los Campesinos Alemanes de 1525 y, para conectar esta época con Málaga, introduce en el contexto la construcción de la Catedral malagueña. El protagonista de la historia posterior, Oswald Sollmann, es un viajero y coleccionista de arte que durante la década de los 20, va haciendo negocios en el Cortijo Jurado y se interesa por una pieza que se expone en la Catedral y que esconde un plan de asesinato que se ideó en 1525.







El artista viajó a Málaga hace un año para investigar qué hechos históricos habían ocurrido cerca del año 1525, y descubrió que la Catedral malagueña empezó a construirse en 1528. Su historia salta hasta los años 20 del siglo XX, cuando Sollmann hacía negocios con Heredia, un conocido empresario malagueño, y éste le contó que ese dibujo estaba en la catedral, lo compró e hizo un trato con el coleccionista alemán, ha relatado Van Eeden.

Marcel van Eeden es uno de los artistas holandeses más reconocidos internacionalmente por sus dibujos. Nacido en La Haya en 1965, vive y trabaja actualmente entre Kerlsruhe, Zúrich y La Haya. Sus últimas muestras individuales han sido expuestas en Gemeentemuseum La Haya en 2014, Tel Aviv Museum of Art en 2014, Museum of Contemporary Art, Calgary en 2012, Mathildenhöhe Darmstadt en 2011 y Haus am Waldsee, Berlín en 2011. Además, también ha participado en exposiciones colectivas en Martin-Gropius-Bau, Berlin en 2015 y 2011, Museo de Arte de la República, Bogotá en 2014, Stockholm Konsthall en 2014, Tate St. Ives en 2013, Museum Folkwang en 2012, y Kunsthalle Emden en 2011.