El concurso de los concursos

Cuando el Papa Francisco comentó la posibilidad de poner fecha fija a la Semana Santa, pensé en la posibilidad de un carnaval siempre en el mes de febrero sin Doña Cuaresma apretando las hojas del calendario. Este año, el carnaval de nuestra ciudad cae en el mes que debe ser y por el cual suspira. Febrero. Y eso suele ser sinónimo de un buen carnaval. Más tiempo para preparar letras o disfraces. Separación correcta entre fiestas para no saturar y crear mono de escuchar a nuestros grupos en ese batalla de coplas anuales que se viven en nuestros teatros.

A priori, por nombre, la modalidad de murga pretende ser la reina de la fiesta. Vuelven los Pariente, Zumaquero y Merchán que sumado a los chicos de Pedro Vera suman la mayoría de primeros premios de los últimos años. Susi, Torremolinos, Benji o Estepona plantearán batalla para demostrar que sus trayectorias de alta calidad no son frutos de ausencias ni descansos. Otros grupos emergentes como Los Leones o Rute intentarán colarse en una final que se presume cara. Y siempre hay que estar atento a alguna sorpresa. En comparsas, las novedades en grupos y autorías centran los focos. Maxi se une a Juani con grupo nuevo y Félix Godoy se estrena en la modalidad con un remozado grupo de la comparsa del Kara. Ausencias de Alhaurín y por segundo año Los Gallegos, así como la disolución de La Amada Invencible deja el concurso un pelín tocado. Marbella, David Santiago y Arrollo pondrán toda la carne en el asador por conseguir la estatuilla dorada. Pino o Guti intentarán entrar en esa final tan deseada. Las comparsas femeninas estarán bien representadas con novedades interesantes. A esto hay que sumarle un gran número de agrupaciones interprovinciales que forman una auténtica incógnita, apasionante por otra parte, por descubrir.

En cuartetos, tendremos uno femenino del histórico cuartetero de nuestra ciudad El Lama, repiten desde El Torcal y el cuarteto de Santi, renovador de los cuartetos en la ciudad, vuelven con mucha ilusión tras el chasco de su última participación tras no pasar el corte de preliminares. La gran ausencia será el primer premio del año anterior. El gran pelotazo de nuestro carnaval, Este Cuarteto es un Misterio, no subirán a las tablas del Alameda. Pero la novedad de las novedades son dos coros de fuera de nuestra provincia que darán la nota diferente al concurso. Sinceramente no sé si estamos preparados para ello.

Los premios quedarán en el olvido cuando Dede Cortés pregone a la ciudad la alegría de febrero el 18 de febrero. Disfruten, se viene algo muy grande.