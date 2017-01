El reestreno del 'Quejío' y 'La Mentira', las próximas citas del Teatro Cervantes

El reestreno del 'Quejío' de Salvador Távora, el regreso de la cantante israelí Noa, Jaime Urrutia y su banda, el 'Mármol' encabezado por Pepe Viyuela y 'La mentira', texto de Zelle dirigido por Tolcachir que protagonizan entre otros Carlos Hipólito y Natalia Millán, son algunas de las apuestas del Teatro Cervantes de Málaga para los próximos meses, que reserva el musical 'Dirty dancing' para cerrar temporada.

El espectáculo 'Music has no limits', la Orquesta Filarmónica de Málaga interpretando a John Williams, la Hispanian Symphony Orchestra dirigida por el violinista Guy Braunstein y la cantaora Virginia Gámez también figuran en el cartel de febrero y marzo del teatro, un periodo en el que, junto a estas citas, figuran asimismo las semifinales y final del carnaval y la vigésima edición del Festival de Málaga. Cine en Español.

Este martes han salido a la venta en los puntos habituales de los teatros municipales de Málaga estos nueve espectáculos, así como el gran musical que cierra la temporada 2016-17, 'Dirty dancing', que rememorará las emociones que provocaron Jennifer Grey y Patrick Swayze en la pantalla grande con 31 funciones entre el 12 de julio y el 6 de agosto.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Gemma del Corral, y el gerente del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar, han presentado este martes el programa que sucederá a las funciones del 34 Festival de Teatro, en el que pueden encontrarse comedias, rock castizo, músicas del mundo, flamenco cantado y teatralizado, clásica de primera categoría y musicales.

Ambos han estado acompañados en la rueda de prensa por la codirectora Anna Nilsen y junto a Jesús Reina del Festival Internacional de Música de Cámara Málaga Clásica, que en este año 2017 celebrará su quinta edición. Nilsen y el gerente del Cervantes avanzaron el espíritu, el cartel y las fechas de la quinta edición de Málaga Clásica, titulada 'Cultura gitana', que constará de cinco conciertos en el Cervantes, Albéniz y Echegaray.

Del 31 de mayo al 4 de junio, 'Málaga Clásica' abordará así la expresión sonora de la comunidad gitana y su eco en la música culta, un viaje que estará simbolizado por la rueda del carro, símbolo central de la bandera gitana y alegoría de la libertad de un pueblo --gitanos, romaníes, zíngaros, rom o sinti, entre otros-- que se reparte por todo el mundo sin conocer fronteras.

Por su parte, tanto 'Málaga Clásica' como el resto de la temporada 2016-17, que comprende los espectáculos de abril a julio, incluido el Festival de Verano Terral, será anunciado y puesto a la venta próximamente, según han explicado Del Corral y Vigar.

También han informado de que las entradas para el cuarto montaje de Factoría Echegaray, 'La presa', estarán a disposición del público los próximos días. En cuanto a la obra, Eduardo Velasco, el elenco y su equipo artístico están en pleno proceso de ensayos con vistas a estrenar el 22 de febrero en el Teatro Echegaray este texto de Pablo Bujalance.

Espectáculos

Tras el estreno de 'Miserere' en el 34 Festival de Teatro, a la programación ya presentada --Symphonic Rapsody of Queen, octavo concierto de abono de la OFM y John Mayall-- y al carnaval, el Teatro Cervantes montará su caja acústica para que se escuche 'Magia y aventura de la mano de John William'. El domingo 19 de febrero, Arturo Díez Boscovich conducirá a la filarmónica en una selección de bandas sonoras de 'Indiana Jones' y 'Harry Potter'.

Asimismo, el teatro volverá a ocupar el recinto de Gerónimo Cuervo con 'Mármol', una comedia amarga escrita por Marina Carr, una tragedia contemporánea con Pepe Viyuela, Susana Hernández, Elena González y José Luis Alcobendas en el elenco, que podrá verse el miércoles 22 y el jueves 23. Les sucederá en el escenario el carismático Jaime Urrutia.

Por su parte, el ex Gabinete Caligari resumirá su trayectoria en solitario y en la banda madrileña rodeado de amigos como el uruguayo Esteban Hirschfeld, Juan Carlos Sotos o Ambite.

Después de las dos representaciones de 'Tosca', el montaje de la ópera de Puccini, el Teatro Cervantes recibirá al afamado violinista Guy Braunstein. El que fue concertino de la Filarmónica de Berlín durante 14 años subirá esta vez al atril para dirigir a la Hispanian Symphony Orchestra y a Jesús Reina, que tocará como solista en un programa con la obertura 'Egmont' de Beethoven, el concierto para violín en Re mayor de Brahms y la Escocesa de Mendelssohn.

El Día de Andalucía se celebrará con el arte "con más raigambre de la región" a través de un histórico montaje de uno de sus embajadores. Salvador Távora reestrena en Málaga su 'Quejío', una obra estrenada en 1972 que abrió caminos inexplorados en el flamenco e hizo que el director sevillano alcanzara el respeto y el reconocimiento internacional. El 28 de febrero se podrá ver la recuperación de esta aproximación a las realidades andaluzas, en una nueva producción de Távora Teatro Abierto e Hiperbólicas.

En marzo, el Teatro Cervantes ofrecerá teatro con 'La mentira', un espectáculo audiovisual de grandes dimensiones que fusiona ópera, rock, house, música clásica, dance, góspel y jazz; 'Music has no limits'; y el nuevo espectáculo de Virginia Gámez. Carlos Hipólito, Natalia Millán, Armando del Río y Mapi Sagaseta protagonizan la divertida comedia de Florian Zeller, un auténtico tratado sobre la vida conyugal cuya versión española dirige Claudio Tolcachir.

'Music has no limits' llega la siguiente semana, el sábado 11, a Málaga en una única cita. Se trata de un elenco de instrumentistas y DJ's donde se reinterpreta en un gran espectáculo audiovisual los grandes éxitos de Michael Jackson, U2, Queen, Avicii, Barbra Streisand o Guns N'Roses, entre los que pasean Puccini y otros clásicos.

El domingo 12, por su parte, la cantaora malagueña Virginia Gámez presentará a los aficionados su 'Baúl', un recorrido por los cantes y coplas que han marcado su vida y en el que además interpreta sus propias letras. Una vez acabado el 20 Festival de Málaga. Cine en español, la cantante, compositora y percusionista israelí Noa llegará a Málaga en la gira de 'Love medicine', su nuevo álbum.

Por último, como viene siendo habitual en las últimas temporadas, la actividad del Cervantes será despedida por un gran montaje musical antes del cierre veraniego. Así llegará 'Dirty dancing', un clásico del cine que ahora podrá disfrutarse en teatro, en una producción totalmente nueva de LetsGo Company. Desde el 12 de julio hasta el 6 de agosto se revivirá el audaz romance de Baby y Johnny y su repertorio de memorables canciones, encabezado por la celebérrima '(I've had) The time of my life'.