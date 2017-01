Amor, color, sueños y magia, temas a elegir de la Noche en Blanco

La Noche en Blanco, que este año se celebrará el 20 de mayo, volverá a contar con más de 200 propuesta para consolidarse como un destacado encuentro del arte y la cultura para disfrute de la ciudadanía malagueña y los visitantes

Desde hoy, los malagueños podrán elegir la temática de la décima Noche en Blanco en base a las cuatro propuestas ofrecidas desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga: El amor, el color, los sueños y la magia. Esta nueva edición de la Noche en Blanco de Málaga continúa con el mismo espíritu participativo de la edición del pasado año y, por ello, invita a participar en la elección de la temática que dará forma y contenido a las actividades a desarrollar. Se celebrará el sábado 20 de mayo con el espíritu participativo que siempre le ha caracterizado. Así, por segundo año, la ciudadanía será la encargada de elegir el lema sobre el que girará. La Noche en Blanco 2017, como ya es habitual, volverá a ser un encuentro del arte y la cultura para disfrute de la ciudadanía malagueña y visitantes. Estas propuestas culturales se coordinan por el Área de Cultura del Ayuntamiento y se ofrecen desde iniciativas públicas y privadas.

Las votaciones podrán realizarse hasta el 5 de febrero, de dos formas: a través de Facebook dando a "Me Gusta" a la idea que se quiera elegir o de forma presencial, acudiendo a la Junta Municipal de Distrito más cercana o al Archivo Municipal. En cada una de las once Juntas de Distrito hay una urna con una papeleta donde aparecen los cuatro temas propuestos para esta edición. Cada papeleta tendrá el mismo valor que un Me Gusta en Facebook, un voto.



Las temáticas que se proponen desde el Área de Cultura son las siguientes:

El amor

Una Noche en Blanco por amor al arte.



El color

La Noche en Blanco Málaga impresiona por su color.

Los sueños

?porque los grandes proyectos fueron, al principio, sueños.

La magia

Encuentra la magia en la Noche en Blanco Málaga.

¿Cómo votar en Facebook?

Se publicará un post en el Facebook de La Noche en Blanco Málaga que presenta cuatro imágenes, cada una de ellas contiene uno de los temas de La Noche en Blanco que hay que se puede elegir. Hay que darle al "Me Gusta" de la imagen que contenga la temática que se quiere votar. Se votará correctamente si se le da "Me Gusta" a la imagen que contenga la temática que cada uno prefiera. No sirve si se le da a "Me Gusta" al post completo, en este caso no estarás realizando ninguna votación. Sólo contarán los "Me Gusta", no cuentan ni los comentarios ni los compartidos, aunque cada uno puede hacer los comentarios que quiera, compartir el post y recomendar a amigos que realicen su voto.

Los votos obtenidos en Facebook a través del "Me Gusta" se unirán a los obtenidos en las urnas y del recuento de ambos resultará el tema ganador que será la idea principal sobre la que girarán las actividades de la Noche en Blanco 2017. Una vez finalizado el periodo de votación, se contabilizarán todos los votos, los depositados en cada una de las Juntas Municipales de Distrito y en el Archivo Municipal, y los votos recogidos en Facebook y se procederá a anunciar la temática ganadora.

La concejala de Cultura, Gemma de Corral, ha señalado que "la evolución de la participación a lo largo de todas las ediciones celebradas ha sido espectacular. Así se ha pasado de rozar las 30.000 visitas en la primera edición de 2008 a superar las 210.000 en las últimas ediciones". Hay que recordar que La Noche en Blanco de 2016 fue la que más creció en extensión y en visitas a las propuestas ubicadas lejos del Centro Histórico. En cuanto al programa de actividades, la primera Noche en Blanco ofrecía 36 actividades en 26 espacios diferentes y la última, en 2016, contó con 250 propuestas de las cuales 70 eran municipales y se repartieron en 107 espacios de la ciudad. De hecho, en la novena edición de La Noche en Blanco destacaron el aumento del número de visitas recibidas por los espacios situados en los distritos de la ciudad alejados del Centro Histórico. Esto es también debido a que a medida que han ido pasando las ediciones, la oferta es mayor, con propuestas tan poderosas como las de la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo o la Térmica. Todas las ediciones de La Noche en Blanco han sido posible siempre gracias a la implicación de miles de personas que han trabajado para para que las propuestas culturales salgan adelante.