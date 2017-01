Antonia San Juan: "La auténtica provocación es cuestionar lo establecido; esa es la verdadera pornografía"

La superstición, el machismo, la intolerancia o la religión son objeto de un sarcástico análisis por parte de Antonia San Juan, que lamenta que la sociedad haya abandonado el pensamiento. «En este país ha triunfado la ignorancia», asegura

Perdone, pero el título de su nuevo espectáculo recuerda al libro que escribió Hitler.

¡No, hombre! Cuando se habla de lucha, ya sea contra el cáncer o por sacar a tus hijos adelante, no se remite uno a Hitler. La lucha es la lucha.

Sobre el escenario analiza nuestra realidad y no deja títere con cabeza ¿Prefiere provocar al espectador que resultar graciosa?

No busco ser graciosa, aunque esa es la idea que la gente tiene de mí. En este espectáculo no pretendo provocar de forma gratuita. Esta provocación viene del análisis de lo que nos rodea, no desde la opinión. La gente siempre asocia la provocación a decir tacos, aunque la provocación no tiene nada que ver con las palabrotas o con un desnudo. La auténtica provocación está en cuestionar lo establecido. Esa es la verdadera pornografía.

Lamenta que a la sociedad de hoy le dé todo igual. ¿Ha vencido entonces el dinero a todos los ideales?

Más que el dinero, lo que ocurre es que no hay pensamiento. Hay religión y superstición, pero no hay pensamiento. La gente sigue poniéndole una vela a un santo para aprobar un examen. Y si una operación sale bien le dan gracias a Dios; y si sale mal denuncian a los médicos por negligencia. Vivimos un poco en el siglo XIV.

¿Qué le parece que después de tanto descontento social hayamos terminado con el mismo Gobierno?

Es lo que elegimos. Es lo que ha votado la mayoría. Y somos unos afortunados porque el Gobierno que tenemos es el que ha querido la mayoría. Es lo que hemos elegido, aunque yo no lo haya elegido. A mí ya todo me parece bien. Si es lo que quiere la gente€ Los cambios de pensamiento son imposibles. Y la ignorancia, que se ha fomentado mucho en este país, siempre gana.

¿Por qué cree que se ha fomentado la ignorancia?

Pues porque la ignorancia ha sido tomada como síntoma de autenticidad. Cuanto más ignorante eres, más auténtico eres. Y en este país han triunfado los ignorantes. Por eso no nos podemos quejar de nada.

En este montaje realiza un homenaje a su personaje de Agrado en Todo sobre mi madre.

Sí, la jubilo ya a la pobre.

Agrado y Estela Reynolds han sido sus papeles más relevantes a nivel mediático. ¿Cuál de ellos cree que le ha marcado más?

Es cierto que el pistoletazo de salida me lo dio Agrado, pero la popularidad me la ha dado Estela. Hay que pensar en el poder de la televisión. En su día, Todo sobre mi madre la verían un millón de personas, pero cada noche que se emitía un capítulo de La que se avecina eran casi cinco millones de espectadores.

Una popularidad que llegó a ser una tortura...

Muchas personas se me acercan creyendo que soy como los personajes que interpreto en la tele. Muchos creen que soy Estela Reynolds y me vienen por detrás para invitarme a «un güisquito cortito». Era una agonía.

¿Qué le parece que Dani Rovira haya decidido presentar la gala de los Goya sin lanzar mensajes políticos?

Me viene bien tanto si hay mensaje político como si no lo hay. Porque pagar el 21% de IVA me lo voy a comer se hable o se deje de hablar en los Goya de política. Yo tengo mi lucha particular, que es sacar mi empresa adelante. Si fuese creyente rezaría para que nos bajaran el IVA al mismo nivel que lo tiene la pornografía y los toros.

Como hemos empezado hablando de Hitler, permítame que le pregunte por el último comunicado de la Fundación Francisco Franco, en el que aseguran que el dictador español fue la antítesis del alemán.

Pues ya está. Si ellos lo dicen€ Se olvidan del encuentro que tuvieron los dos y se olvidan de todo lo que ha pasado.

Después son estos mismos los que escriben en los libros que Lorca falleció en 1936, omitiendo que fue fusilado.

Claro, para eso está la historia, para cambiarla...