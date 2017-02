Neuman y Anni B Sweet para inaugurar el MaF

El ciclo cultural previo a la vigésima edición del Festival de Málaga Cine en Español contará como cierre con un concierto de Julia Martin y Elphomega, el 16 de marzo en el Teatro Echegaray

El concierto inaugural del ciclo Málaga de Festival (MaF), que sirve de adelanto cultural al Festival de Málaga Cine en Español, conjugará dos de los artistas más consolidados y experimentados de la escena musical: Neuman y Anni B Sweet. El jueves 23 de febrero en el Cine Albéniz, ambos músicos harán un recorrido, con un formato íntimo y cálido, a través de los distintos álbumes publicados hasta la fecha, al tiempo que dejarán deslizar alguna canción que formará parte de los discos en los que están trabajando actualmente. El concierto se cerrará con un repertorio conjunto basado en canciones de cine. Las entradas están disponibles en la taquilla del Cine Albéniz y en Uniticket.



Neuman se ha convertido en uno de los valores más seguros de la actual escena musical; su buen hacer sobre el escenario, las dos décadas profesionales que lo avalan, ese afán por pensar cada nuevo trabajo que publica,? Este sumatorio de factores hace de Paco Román un artista indispensable para entender el devenir del acontecer musical. Neuman cerró 2016 con una gira que lo mantuvo, durante dos años y medio, como cabeza de cartel de los principales festivales patrios y lo llevó a recorrer casi todos los escenarios nacionales. El culpable de este ingente número de citas musicales es ´IF´ (Subterfuge, 2014), empuje definitivo a una carrera que, desde ´Plastic Heaven´ (2010), pasando por el imprescindible ´The Family Plot´ (2011) y el EP "By Fear/Hi Love" (2013), grabado junto con Ken Stringfellow, se ha mostrado firme, con una clara apuesta por entender el pop rock desde la honestidad musical al margen de modas ni movimientos efímeros.



La malagueña Anni B Sweet juega en casa para presentar una exquisita selección de piezas que forman parte de su trayectoria discográfica, una trayectoria que, a pesar de su juventud, la ha llevado a ser considerada una de las identidades musicales más trascendentales del panorama nacional. Desde su primer larga duración, Start, Restart, Undo (Subterfuge, 2009), hasta el contundente Chasing illusions, álbum en el que Anni B Sweet da un paso al frente en su carrera, pasando por Oh, Monsters!, Ana López no cesa en su empeño por evolucionar como artista, tanto en la composición, producción como influencias sonoras.



Ambos artistas, se unirán al final de este singular directo para ofrecer al público un repertorio de canciones que han seleccionado ex profeso para este concierto. Broche de oro a una noche que se perfila como inolvidable.



Julia Martin y Elphomega para la despedida

El jueves 16 de marzo a las 21.30 horas, en el Teatro Echegaray, la elegancia de Julia Martin, quien presentará su debut en solitario ´Freedom´, y la contundencia artísticosonora del MC malagueño, Elphomega, darán carpetazo a tres semanas de degustación cultural al tiempo que se da la bienvenida a la veinte edición del Festival de Málaga. Las entradas están ya a la venta en la taquilla del Teatro Echegaray y en Uniticket.

El rapero malagueño llevará a cabo un concierto muy especial en el que combinará las canciones de su último trabajo, 'Nebuloso', con visuales y otras piezas que Sergio Albarracín incorpora al repertorio de este concierto para crear una atmósfera singular, única, concierto que dejará claro los diversos motivos que llevan a este músico a estar siempre en el filo de la vanguardia, en ese afán por trascender a lo estrictamente musical.El pasado mes de octubre, Elphomega presentaba 'Nebuloso', en directo, en el Say it Loud de Barcelona, en el Centro Cultural La Farinera, un concierto especial con aforo limitado. Saludado por la crítica como uno de los trabajos más sólidos de la escena actual, ´Nebuloso´ destaca por un ramillete de colaboraciones, además de por la producción y el ft. con Joseph para 'Ponle Soda (Guarda un secreto)'; el MC malagueño se reúne de gente como Lost Twin, que produce varios cortes, despliega colaboraciones con MiAmargo, Escandaloso Xpósito, Gastmans o KRSTN e incorpora a productores como Sr. Chen, Ciclo o Bobby Perú, que se suman al saber hacer de los temas trabajados por Doc Diamond, dj y productor habitual de Sergio Albarracín.Julia Martin se subirá a la tarima del Echegaray para presentar su debut en solitario, ´Freedom´. Tras años de incesante trabajo en grupos de versiones, con cientos de conciertos a su espalda, Julia Martin decide hacer un parón en su carrera para hacer realidad las composiciones que formarán parte de su debut en solitario, un trabajo que define quién es esta artista, en el que se encuentra reflejada en estado puro. ´Freedom´ está compuesto por canciones que definen la experiencia de la vida de esta músico, temas que reflexionan sobre la necesidad de ser una misma en un tiempo empeñado en el vértigo y el frenesí; digamos que nace de la necesidad por encontrarse entre tanto ruido y celeridad. En cuanto a la identidad musical, ´Freedom´ suena a R&B y Hiphop, horizontes aderezados por esencias africanas, elementos que Julia Martin combina con Beatbox, percusiones vocales, y Livelooping.