La UTE de Ramón Calderón, excluida del concurso por La Malagueta

La Diputación de Málaga procedió ayer a la apertura del sobre B, dentro del concurso público convocado para la adjudicación de la plaza de toros de La Malagueta. Al margen del contenido de las propuestas presentadas por las empresas licitantes, la principal noticia llegaba al conocerse que desde la mesa de contratación se había acordado excluir del concurso a una de las cinco sociedades aspirantes. Se trata de la unión temporal de empresas denominada Biznaga, conformada por el grupo SINTA (encabezada por el ex presidente del Real Madrid Ramón Calderón y el taurino Agustín Trapero) y Comasa. El motivo no ha sido otro que el no ajustarse al objeto social del concurso, concretamente la segunda de las empresas que forman la UTE, y que centra su actividad en el sector de la hostelería y la restauración, en lugar del taurino.

Con esto, son ya sólo cuatro las empresas que siguen en liza para intentar lograr la gestión del coso de La Malagueta. En presencia de representantes de todas ellas (excepto Circuitos Taurinos que no hizo acto de presencia), se pudo conocer el índice con los contenidos que en los próximos días deberán deliberar los componentes de la mesa, y que se refieren a criterios subjetivos.

Entre los aspectos destacados se encuentra que Ruedos de Olivenza, la empresa de Alberto Bailleres y José Cutido, incluyera entre su documentación junto a la programación y líneas generales de las próximas temporadas o las cartas de compromiso, un acta notarial que podría buscar una alternativa a la polémica de la exclusividad de documentos que se ha creado por la concurrencia de empresas con empresas con intereses en el apoderamiento de toreros.

Precisamente Toros del Mediterráneo, la empresa que aglutina a Simón Casas, Toño Matilla, Ramón Valencia y José Antonio Martínez Erice con el grupo malagueño de Martín Lorca, ha optado por diferenciar en la memoria las cartas con las que cuenta en exclusividad y las que pueden obrar en poder de otras licitadoras. Entre los puntos adjuntados también se encontraba un acuerdo con el canal Toros TV para la retransmisión de festejos. En el caso de Circuitos Taurinos también se adjuntan otros documentos inicialmente no recogidos entre las exigencias como los contratos con diestros en temporadas anteriores, carteles programados por la empresa de Carlos Zúñiga o recortes de prensa. Lances de Futuro, encabezada por José María Garzón y Federico Beltrán, también incluyó una cuidada presentación de sus proyectos, con un programa específico dedicado a la Corrida Picasiana.

Este es un punto importante en el pliego y para el que cada empresa ha realizado su propuesta concreta. Así, se pudo conocer que en el caso de Toros del Mediterráneo se ha apostado por el proyecto Crisol, impulsado por el diestro Enrique Ponce que pretende unir pintura, música y toreo y que ya tuvo un precedente en la plaza de toros francesa de Istres. En el coso de Ruedos de Olivenza, por su parte, apuestan por un proyecto específico y exclusivo para este festejo que ha sido diseñado por el artista malagueño Eugenio Chicano.

La mesa de contratación deberá analizar en los próximos días el contenido de los sobres. No obstante, aún falta por abrir el sobre C, relativo a criterios económicos de baremación objetiva.