Antílopez se apuntan al segundo Coincierto Festival

La maquinaria de la segunda edición del Coincierto Festival, que se celebrará el 27 de mayo, ya está en marcha. La primera de las citas del calendario festivalero de la provincia ya ha desvelado los primeros nombres de su cartel: el dúo formado por Miguel Ángel Martínez y Félix López, Antílopez, es la primera gran apuesta del festival de Coín, que también ha confirmado la presencia de diversas formaciones malagueñas, como Jammin' Dose, The Loud Residents, Los Caraoles y The Oddballs.

Los Antílopez acudirán al Coincierto con banda completa, lo que convierte esta actuación en una oportunidad única de escuchar sus canciones con todos los arreglos y matices con las que son grabadas para los discos. El grupo continúa con la gira de su tercer álbum, 'Desprendimiento de rutina', que tantas alegrías les está reportando. El escenario principal del festival, en el colegio Carazony, también contará con el funk de los malagueños Jammin' Dose, formación que ha cosechado muy buenas críticas gracias a su disco 'Deadline', segundo trabajo de la formación tras el EP titulado 'Fake Town'.

El segundo Coincierto ofrecerá, además, las actuaciones gratuitas de nada menos que 20 bandas que sonarán en los cinco escenarios repartidos por las calles de Coín. Entre ellos estarán The Loud Residents, banda de garage rock que en 2013 lanzó su prime disco, 'For You, Lovers And Sinners'; el regreso de Los Caracoles, veterana formación que despuntó en los noventas con temas como 'Fenómeno' y 'Al que no le guste que no mire', y The Oddballs, arrolladora banda de rock and roll que también presentará su disco debtu, 'We are The Oddballs'.

Como oferta de lanzamiento, el festival ha lanzado 300 entradas a 10 euros para los que ya tengan claro que no pueden resistirse a esta cita. Una zona infnatil y un mercadillo completan la variada oferta musical de un Coincierto Festival que aún tiene muchas sorpresas por desvelar.