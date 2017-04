Fortes, premio a la actitud y al temple

El rejoneador Diego Ventura fue el primero que paseó un trofeo en la corrida mixta - Ferrera, desapercibido con una mala corrida de Torrehandilla

Una nueva era se iniciaba ayer en la plaza de toros de La Malagueta. Se estrenaba la nueva empresa con una corrida mixta que no despertó pasiones entre la afición. Habrá que aguardar a la feria en espera de que se conforme un abono potente con el que la unión de los principales taurinos termine por cautivar. Inicialmente, la propuesta era el rejoneador Diego Ventura con los jóvenes matadores Fortes y López Simón. Sin embargo, un percance en el campo de este último, producido en el campo el pasado martes, motivó que en la noche del viernes se anunciara por parte de la empresa su imposibilidad de cumplir su compromiso del Sábado Santo en Málaga. Su sustituto era Antonio Ferrera, diestro que este año reaparece tras pasar la temporada de 2016 prácticamente en blanco tras una lesión.

Los toros que se lidiaron de la ganadería de Torrehandilla, cinqueños en su mayoría, marcaron el desarrollo del improvisado mano a mano de Ferrera y Fortes. Lo mejor es que se comenzó, aunque con algún altibajo, con buena línea en cuanto a presentación se refiere, con toros bajos como corresponden a su procedencia pero con sus caras serias y su remate. Desde el mismo momento en que se había presentado el cartel, el peso de esta corrida recaía en Fortes. El triunfador de la pasada Feria de 2016 no se escondía y volvía a la primera llamada de los flamantes gestores de la plaza de su tierra. En el ruedo también mostró a lo que venía, a consolidarse entre los grandes, para lo que hay que apretar a la más mínima oportunidad. Así, de lo mejor fueron sus dos quites a los toros de su compañero, el primero espeluznante por chicuelinas y con el remate de una buena media verónica, y el otro por saltilleras en las que el toro le apretó mucho.

A su primero lo recibía con un farol de rodillas, aunque luego no le fue posible estirarse a la verónica. Lo cuidó en el caballo para que no acusara demasiado su falta de fuerzas, pero el ensabanado tampoco tenía buen fondo. Con la cara alta y sin clase ninguna, lo mejor fue la actitud del torero local al irse a los medios para ponerse en el sitio. Allí no era posible, y se fue a las tablas para intentar exprimir de donde no había jugo con dos circulares invertidos y un pase cambiado por la espalda. Se lo llevó por delante al intentar una bernardina, pero su pundonor y amor propio le hicieron insistir hasta conseguirlo por dos veces. Pinchó en un par de ocasiones antes de lograr una estocada contraria, recibiendo un golpe en la boca por el que fue atendido en la enfermería.

El último cartucho de una tarde que se marchaba sin pena ni gloria llegaba con el sexto, en toro que bajaba más en presentación de la corrida. Fue protestado al perder las manos en el caballo, pasando desapercibidas sus chicuelinas al paso, incrementándose el enfado en banderillas. Con todo en contra, no se desmonteró para comenzar a torear con la muleta de rodillas. Tuvo poner cuerpo en tierra para no ser cogido en el primer lance, pero luego por fin pudo ligar en una serie en la que ratificaba, por si a alguien le quedaba duda, que venía a por todas. Siguió subiendo el nivel al natural, ya de pie, y haciendo sonar por fin la música de la banda de Miraflores Gibraljaire. Perfecto de colocación y muy templado, fueron llegando los muletazos en series cortas cargadas de torería hasta que el toro terminó de rajarse y no se pudo completar la gran obra deseada. La estocada final le hizo pasear una oreja y quitarnos el mal sabor de boca. Lo mejor es que en feria volveremos a ver a este torero de Málaga, que ayer demostró estar preparado para dar la cara con las máximas figuras del toreo.

Ferrera. Especialmente imponentes eran los pitones del primero de la lidia a pie, corniveleto y astifino. Ya de salida se mostró desagradable, echando las manos por delante, la cabeza arriba, frenándose en el capote y revolviéndose. Simplemente cumplió el extremeño en banderillas, muy alejado de la espectacularidad de otras tardes, y con la muleta se limitó de inicio a mostrar sus defectos sin apostar nunca por él. El principal problema era que el toro no se mantenía en pie, por mucho que al final de faena lograra algunos derechazos más jaleados por un sector del tendido.

Quiso apretar más de inicio en su segundo con un particular y poco practicado recurso de recibir al toro, un colorado también muy serio, con una especie de revolera por la espalda. Con banderillas volvió a cumplir el expediente y tomar la franela en una faena larga y gélida a la que en sus primeros compases le faltó ajuste y que terminaba en arrimón con el toro parado.

Ventura. El capítulo ecuestre no provocó delirios. Suele ocurrir cuando se mezclan dos espectáculos enraizados en la tauromaquia pero con públicos claramente diferenciados. Ventura tiene en su haber el haber sido el primero en tocar pelo esta campaña en este coso. Paseó una oreja en su primero ante un astado muy soso de Guiomar Cortés de Moura, en una labor que comenzó a calentarse a lomos de ´Nazarí´, con el que fue encelando al toro a dos pistas antes de clavar banderillas con corrección. Como siempre, la espectacularidad fue la base de su labor, quebrando y tirando de recursos con el caballo ´Fino´, un lusitano explosivo con el que abundó en pasadas por los adentros y piruetas en la cara del burel. Un rejón trasero pero de efecto fulminante tras haber clavado tres banderillas cortas con ´Bombón´ decantaron la balanza hacia el trofeo. Mejor estuvo en su segundo, lidiando con ´Sueño´ para ir cambiándole los terrenos que solicitaba el toro para lograr su máxima colaboración. Curiosamente, cuando el caballo se convierte en la muleta del rejoneador es cuando el público que acude a las mixtas entiende mejor lo que está sucediendo en el ruedo.

Tun fugaz paso de ´Ritz´ sobre el albero para clavar las banderillas, las cortas al violín fueron cosa de ´Remate´, pero faltó el postre. Para que fuera de dulce sacó a ´Bombón´, pero dos pinchazos antes de lograr un rejón terminaron por enfriar los ánimos.