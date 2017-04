Justin Bieber revoluciona la Red cantando 'Despacito'

El éxito de Luis Fonsi "Despacito", que pasa por ser la canción en español que más alto ha llegado nunca en la lista mundial de escuchas de Spotify, cuenta con un nuevo impulsor, Justin Bieber, el cual interpreta el tema en una nueva versión que acaba de ver la luz.

Bajo la etiqueta #DespacitoRemix, la grabación que contiene la voz del artista canadiense se ha convertido hoy en uno de los "temas del momento" en Twitter y en la plataforma de Youtube supera ya los dos millones de reproducciones tras poco más de 24 horas.

"Come on over in my direction / So thankful for that, it's such a blessin' ¡yeah!" arranca esta nueva versión en la que Bieber canta en inglés junto a los autores originales del tema, los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee, y en la que también se atreve a entonar, esta vez en castellano, los versos del estribillo.

Tras 17 años de carrera y "hits" como la balada "No me doy por vencido", Fonsi convirtió su "Despacito" en la tercera canción más escuchada en Spotify a nivel internacional.

Además, el tema ha superado las diez semanas consecutivas en el número 1 de la lista oficial de ventas de sencillos en España y el videoclip que lo acompaña es en estos momentos la producción más vista del año en Youtube.

Luis Fonsi tiene previsto actuar en España este verano, con dos citas ya confirmadas dentro del Universal Music Festival de Madrid y el Starlite de Marbella, para presentar su noveno disco de estudio, el cual, según anticipó a Efe, será "una mezcla de pop, toques latinos y ritmos urbanos" en la línea de "Despacito".