Canciones contra el ictus

El escenario de La Cochera Cabaret se convierte la noche de este jueves en un punto de encuentro solidario. Cerca de una decena de artistas se reúnen para ofrecer un concierto en favor de la Asociación Mercader en Ayuda a Pacientes de Ictus Cerebral y Familiares. Por la tablas de la sala de la Avenida de los Guindos pasarán Chandé, José Ortega Manzanita, El Biri, Mayka Romero, Ginés González, Juan Delola, The Rumbers, Lil Daddy y Gold Hood. La velada, que arrancará a partir de las 21.30 horas, estará presentada por los humoristas El Morta y Manolo Doña, que irán dado paso a las distintas actuaciones. Las entradas tienen un precio único de 10 euros.

adores le han pedido que también ofrezca temas de gran calado malagueño, como son ´El Cautivo´ y ´Yo boquerón´, dedicados a la Semana Santa y el Málaga CF, respectivamente. Como el propio cantante reconoce, a lo largo de su carrera su música ha transitado distintos estilos. "Hay de todo. Empecé con un disco muy flamenco, La niña del pelo negro, y luego evolucioné un poquito hacia la fusión flamenca con Calle de los sueños. A raíz de este disco quise indagar y demostrarle la gente que no sólo sabía cantar por bulerías. Y de ahí nació el tema No me hagas perrerías, del disco Revolución, que es muy rock".



Por su parte, el hijo de José Ortega Heredia ´Manzanita´, fallecido en el año 2004, presentará los temas de su más reciente trabajo, ´Sombras y sueños´, primer álbum con temas salidos de su puño y letra, mientras que El Biri hará sonar su single rumbero La Loba. El flamenco y la copla tendrán su espacio gracias a la cantante de Benalmádena Mayka Romero, participante de la tercera edición del programa de Canal Sur ´Se llama Copla´. También de Benalmádena acude Ginés González, joven que participó en el programa ´Insuperables´, donde conquitó el corazón de Pitingo. Durante el recital benéfico, también habrá espacio para el hip hop, gérnero musical que subirá al escenario gracias a las rimas de Lil Daddy.

Las personas interesadas en la Asociación Mercader en Ayuda a Pacientes de Ictus Cerebral y Familiares pueden ponerse en contacto en el correo asociacionmercader@gmail.com, en Facebook, Twitter o en el móvil 627 71 23 64