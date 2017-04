Elephant Riders redoblan ambiciones

Debutaron desde Vélez-Málaga hace tres años con un primer largo, 'Supernova', que llamó, y mucho, la atención de los afines al stoner, al rock monolítico de inspiración psicodélica, y ahora le dan continuación. Elephant Riders lanzan estos días un mini álbum doble, cuyo primer epé será editado en breve, 'Slaves of the new age', un trabajo en que redoblan ambiciones, hacen transitar su música por senderos algo más progresivos y afilan su sensibilidad melódica.

Hablamos de seis nuevos temas que gustarán a los aficionados al metal más flexible, a quienes gustan del rock duro en su vertiente alternativa y, por supuesto, a quienes tienen a Clutch en un altar (que por algo un tema de lo norteamericanos, 'The elephant riders', bautizó a los veleños).

Si con 'Supernova' demostraron que lo suyo no tenía nada que envidiar a las producciones nacionales y muchas internacionales de ese subgénero rockero en el que los riffs monolíticos de figuras sagradas como Black Sabbath se dejan mecer por la brisa de otras bandas de cierta psicodelia, ahora demuestran que no se achantan para nada y que buscan nuevos caminos más ambiciosos y complejos. Bien por el atrevimiento con fundamento.

Por cierto, ojo, mejor dicho, oído, al espectacular sonido de los domadores de elefantes: y es que el nuevo álbum de la formación malagueña ha sido grabado y mezclado por Fran Corpas y masterizado por Pete Rutcho (Parkway drive, Havok), así que aquí hay nivel internacional. De hecho, el ahora cuarteto ya ha compartido escenario con grupos tan señalados como Danko Jones, Mantar o Nightstalker, entre otros.

La banda, compuesta por Juan González López (bajo), Dimitris Aggelidis (batería), Ignacio Córdoba (guitarra) y José Carlos González (guitarra y voz), presentará el disco el 13 de mayo en la Sala Eventual Music de Málaga junto a la prestigiosa formación francesa Mars Red Sky.

Hasta entonces, con ustedes, el primer adelanto del doble epé de Elephant Riders, 'Slave of the new age'.