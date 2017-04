Cinco citas de La Noche de los Libros

La prueba de que Málaga 451: La Noche de los Libros ha calado en la agenda cultural malagueña es que parece que lleve haciéndose toda la vida cuando, en realidad, esta velada celebre su tercera edición. Destaquemos cinco de las más interesantes citas del festival literario, que se celebrará este viernes entre las 18.30 y las 2.30 de la madrugada en La Térmica. El resto de la programación puede consultarse aquí



Michel Houellebecq: el rey de la sátira cool

Parecía que ya le habíamos cogido el truco al escritor y polemista francés, que tanto y a tantos asombró con sus seminales 'Ampliación del campo de batalla' y 'Las partículas elementales'; unas cuantas entregas después, continuistas y menos feroces, y su aceptación en el mainstream, hicieron del apellido Houellebecq algo poco deseable en los círculos literarios más cool que lo habían encumbrado. Pero 'Sumisión', su más reciente novela, le restituyó el trono de la controversia y el cachondeo satírico, aunque, también, le ha supuesto algún que otro daño colateral: gracias a esta novela, en la que un partido islamista se hace con el poder en Francia (la visita de Houellebecq casi coincide con las elecciones presidenciales galas, este fin de semana), el hombre ha sido amenazado por diversas organizaciones yihadistas (Escenario 451. 21.30 horas)



Escribía el otro día Silvia Grijalba en su cuenta de Facebook que algunos pasajes de 'Instrumental', el libro-terapia en que el pianista James Rhodes recuerda los episodios más tortuosos de su vida, le dejaron "el hígado revuelto". Hoy charlará con el hombre que remeció la temporada pasada el apartado de no ficción de las librerías, y el viaje merecerá la pena: abusos sexuales, torturas psicológicas y farmacología a tope son el reverso del manido sexo, drogas y rock n'roll, con Chopin y Beethoven aquí como ángeles salvadores. (Escenario 451, 23.00 horas)



El ideólogo de Sonic Youth y pope del ruidismo rockero y vanguardista es un viejo conocido de La Térmica: apadrinó una exposición de Richard Kern y se lanzó al ruedo con una performance celebratorio con la simpar Lydia Lunch en el centro de la Diputación (aunque, sin duda, lo más rompedor fue verlo posar con Elías Bendodo en la inauguración). Hoy vuelve como comisario de una muestra sobre William Burroughs y Nova Convention, la cita en que diversos artistas como Frank Zappa elaboraron actividades variopintas en torno a la vida y obra del autor de 'El almuerzo desnudo'. Moore apoyará la inauguración con un 'spoken word' ad hoc y alguna sorpresa más. Más allá del interés particular de lo que ha traído aquí al ex de Kim Gordon, uno no puede decir todos los días que ha compartido inmueble con un tótem de lo alternativo como este hombre. (Escenario 451. 20.00 horas)



Me cuentan que este hombre es un tipo interesante, un hábil caminante por los senderos menos iluminados de la vida. Aún con la asignatura pendiente de consumir su producción literaria, apetece pasearse por su actividad en Málaga 451, un monólogo titulado 'Una noche del revés' (y, por cierto, no recomendado para menores de 18 años). Mucho tiene que contar este señor, que opina que la escritura le ahorró psicólogos, deseos de suicidio (mítica su frase "Si hubiera habido algún modo de suicidio para cobardes, seguramente me habría apuntado") y sufrimiento y que pasó de ser abiertamente homófobo a abrazar su homosexualidad (Sala de Ensayo. 00.30 horas).



'Rayos' fue uno de los pequeños acontecimientos literarios del 2016, el descubrimiento de un personaje casi jarmuschiano (ese inolvidable Fidel Centella) y un fresco y desprejuiciado retrato de una ciudad, Barcelona, demasiado sometida ya a tópicos.La música es absolutamente esencial en este relato de aprendizaje con las dosis justas de nostalgia. De ahí que la lectura musicada que propone esta noche Miqui Otero pueda ser un sabroso complemento a la novela, para los que la hayan leído, o una estimulante invitación a pasearse por ella, para los que no lo hayan hecho aún (Música. 22.30 horas).

Presentación de la edición

Programación de la Noche 451

ESCENARIO 451 (Narrativa)

20:00 horas | Fernando Aramburu, entrevistado por Juan Cruz

21:00 horas | Nuccio Ordine: La utilidad de lo inútil. Presenta: Cristina Hernández

21:30 horas | Michell Houellebecq y Agathe Novak-Lechevalier: La religion en las novelas de Houellebecq

23:00 horas | James Rhodes y Silvia Grijalba: Música, literatura y salvación



MÚSICA

18:30 horas | Eva Jiménez Quartet (jazz)

20:00 horas | Apocalypse: William Burroughs

21:00 horas | Marwan y Samir Abu-Tahoun. Recital de poemas y relatos

22:30 horas | Miqui Otero. Lectura musicada de Rayos

23:30 horas | Mercedes Ferrer y Héctor Márquez. Memorial David Bowie: El rayo que no cesa

0:30 horas | Eskarnia. Gloria Fuertes, Sola en la sala.

1:30 – 3:00 horas | Eme Dj. Sesión homenaje a Prince



SALA DE ENSAYO

21:00 horas | Jesús Marchamalo con Vicente Molina Foix. Reinos de papel Bibliotecas de escritores

22:30 horas | Francisca Noguerol y Valerie Miles. El último Bolaño. Presenta: Vicente Luis Mora

23:30 horas | Jesús Marchamalo con Pilar Adón. Reinos de papel. Bibliotecas de escritores

0:30 horas | Luisgé Martín. Monólogo Una noche del revés. Presenta: Vicente Molina Foix (Para mayores de 18 años)



SALA DE POESÍA

19:30 horas | Carmen López

20:30 horas | Biel Mesquida

21:30 horas | Amalia Bautista

22:30 horas | José Carlos Llop

23:30 horas | Ben Clark

0:30 horas | Alexis Díaz Pimienta

Intermedios: proyecciones de poesía visual a cargo de Raúl Díaz Rosales

MICROTEATRO

La abuela rockera, de Surterráneo. Teatro para toda la familia. Inspirado en el "Diccionario estrafalario", de Gloria Fuertes. Duración: 45 minutos. Dos pases: 19.30 horas / 20.30 horas

Farándula, de José Antonio Sedeño. Inspirado en un fragmento de la novela de Marta Sanz. Duración: 20 minutos.

Tres pases: 21.30 horas / 22.00 horas / 22.30 horas

ZONA INFANTIL

19:00 – 22:00 horas | Monográfico de Harry Potter

EXPOSICIÓN

William Burroughs. Nova Convention, comisariada por Thurston Moore y Eva Prinz

21:00 horas | Spoken Word de Thurston Moore. Wiliam Burroughs