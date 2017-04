"Para mí el flamenco siempre ha sido un arte machista"

La artista presenta el próximo 19 de mayo en el Teatro Cervantes su espectáculo 'Apariencias', un punto de inflexión en su carrera profesional en la que se desnuda mostrándose completamente calva y sin ningún motivo flamenco. El show, que está recorriendo España, tiene mucho de esa libertad que siente la bailaora cuando se sube a las tablas y que la ha convertido en uno de las caras más conocidas de la danza nacional

Despojada de cualquier elemento que recuerde al flamenco, Eva La Yerbabuena se subirá al escenario del Teatro Cervantes para mostrarse completamente libre. Lo hará en compañía de cuatro hombres y una sola mujer porque, según explica la artista, el «flamenco es machista».

La bailaora, que de no haberse dedicado al espectáculo hubiera sido ama de casa, dice, apunta que España no ayuda a la cultura porque no interesa que la sociedad «piense». Bajo un aura de exigencia personal, ella es una de esas figuras valientes que ayudan a compensar los momentos difíciles del baile gracias a su fuerza y energía.

¿Por qué cree que Apariencias supone un punto de inflexión en su carrera profesional?

Yo soy una persona muy inquieta, no me conformo fácilmente, es decir, soy una buscadora. Necesito buscar el porqué de las cosas y, de hecho, la sinopsis de este espectáculo son todo preguntas. Yo creo que cuando nacemos lo hacemos siendo nosotros mismos y que son los padres los que, de alguna forma, empiezan a ponernos cosas. Esto es algo que siempre me ha llamado la atención y lo llevo a mi mundo, que es el flamenco. Por eso aparezco completamente calva, no quiero nada de lunares ni de volantes. No quiero nada que aparentemente sea flamenco.

¿Por este motivo hay más hombres que mujeres en su cuerpo de baile?

Somos cuatro hombres y dos mujeres. Hay dos frases dentro del espectáculo que definen muy bien lo qué es Apariencias que son: «Saltar hacia las nubes no es volar» y «Unirse a las raíces no es enterrarse» de Horacio García. La esencia es inamovible y permanente, todo lo contrario de la apariencia. Sí que es verdad que hay muchos hombres y tiene su porqué: el flamenco para mí siempre ha sido un arte muy machista.

¿Qué tendrían que hacer las mujeres para luchar contra esto?

No conformarse y defender lo que quieren hacer. No por el qué dirán, creo que es una lucha interior por ti mismo. Para mí la mayor lucha es ser feliz y eso significa hacer y disfrutar de todo aquello que a mí me gusta.

¿España es un país de muchas apariencias?

Sí y eso nos condiciona muchísimo. Es algo que haces inconscientemente con tus hijos al ponerle el nombre. Es difícil cambiar de hábitos. Duele mucho. Hay mucha gente que es incapaz y por no hacer daño a los demás acaban haciéndose daño a sí mismos. Es algo que hay que cortar de raíz como los bonsáis.

La danza es un mundo muy difícil. ¿Alguna vez pensó en abandonar?

Hay veces que te vienes abajo porque no puedes con las injusticias o porque no puedes con muchas cosas pero es lo que nos toca vivir. Y como es algo que nos gusta y que te hace feliz piensas: «Si pierdo esto, ¿qué hago?».

¿Qué sería necesario para que se valore la cultura?

Querer valorarla. No hay más que eso. Para mí la cultura es lo más importante de un país. Su nivel se mide a través de eso y de la educación. No se puede borrar del mapa en dos días.

¿Por qué hay gente que no quiere valorarla?

Es una opinión muy personal pero creo que la cultura hace pensar a la gente y eso es lo que quieren, que no pensemos.

Si no hubiera sido bailaora sería ama de casa.

Creo que todas las reclamaciones por la igualdad vienen porque ser ama de casa no está reconocido institucionalmente.