Cómic de Málaga para Francia

Señalaba recientemente Tebeosfera en su informe del estado de las cosas en el mundo del cómic «una casualidad llamativa»: «Los autores de dos los tebeos más vendidos en nuestro país son ambos nacidos y residentes en Málaga». Se refería a El Torres y José Pablo García, cuyas últimas obras suman ediciones y copan los titulares del mundillo del arte secuencial. Pues pueden añadir otro nombre, el de Víctor Araque, que ha lanzado Buckson (Grafito), una novela gráfica en forma de thriller médico que ha llamado la atención del país que más y mejor entiende de tebeos, Francia: una de sus grandes editoriales del ramo, Paquet, publicará en verano la obra del dibujante afincado en Arroyo de la Miel para los exigentes aficionados a las viñetas de Francia, Bélgica y Suiza.

Buckson es una mezcla de géneros en forma de «relato trepidante y adrenalítico», según su dibujante y guionista: en este centenar de páginas hay desde distopia, acción, intrigas noir, manga, cómic europeo, mucho del cine de David Cronenberg, Paul Verhoeven, David Lynch y Martin Scorsese, la crudeza del más tremendo Charles Burns (ojo, que esto no es para todos los públicos: aquí hay gore del bueno, y eso que, al parecer, Araque prefirió en pleno proceso suavizar el tono)... Bien, ¿de qué va la cosa? Se trata de «una historia de ciencia ficción en un futuro muy cercano donde la ingeniería genética ha cambiado por completo la medicina». Y la cosa da para mucho, al parecer: Araque ya trabaja en expandir esta novela gráfica con otros dos volúmenes ambientados también en el ambiente médico y conspiratorio de Buckson. «Esta historia empieza y termina aquí, pero su mundo no. Mi idea es crear un universo donde pueda ambientar futuros proyectos de ciencia ficción. Hay temas que paso por encima en la historia y no ahondo en ellos a pesar de tener mucho potencial», aseguró recientemente el autor a Cómic para Todos.

Punto y aparte

La primera aventura de Víctor Araque casi completamente en solitario en el arte de las viñetas está siendo más que satisfactoria. Y es que este cómic podría marcar el punto y aparte en la aún incipiente trayectoria de Araque, que colabora habitualmente con la colorista torremolinense Rocío Estepa, su pareja sentimental. Muchos empezaron a conocer a este profesor de Medios Informáticos y Dibujo Artístico y Color con la serie La familia Newton y, sobre todo, con El código del ciempiés (De Ponent), que gustó a la crítica y a los aficionados por su mezcla de inocencia y crueldad («Los Cinco meets H.P. Lovecraft», aseguraron algunos). Pero ha sido Buckson y su retorcido mundo futurista la obra que le ha puesto en el punto de mira de los ojeadores del cómic.