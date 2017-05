Banderas, emocionado al visitar su teatro en ESAEM

El 20 de abril de 2017 será un día inolvidable para la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga. La ESAEM recibía la visita de Antonio Banderas, algo que deseaba realizar desde hacía ya algún tiempo. Acompañado por su hermano Javier y su pareja Nicole Kimpel, el actor malagueño conoció en primera persona el gran trabajo que se realiza en esta escuela, ubicada en el corazón de Málaga y que hace que, junto al importantísimo elenco de profesores y más profesionales encabezados por su directora Marisa Zafra, cientos de jóvenes llegados de toda España y de otros países se formen en las disciplinas de danza, canto e interpretación, con especialidad en teatro musical.

Para ello, Banderas realizóa un recorrido por todas las aulas donde en ese momento se impartían clases, visitaba la primera residencia artística de alumnos que viven en la escuela y por último conocía "su" teatro, el Teatro de los Jóvenes Artistas de ESAEM Antonio Banderas. Una vez allí, fue testigo del gran nivel de los alumnos de ESAEM, que interpretaron distintos números musicales. "Es muy emocionante, porque cuando yo tenía dieciocho o diecinueve años, aquí en Málaga no había nada como esto, y lo que yo soñaba era lo que acabo de ver", refería el actor rodeado de todos los alumnos de la escuela. "Lo que he visto ahora es pura energía", añadía.

Emocionado con todo lo que estaba viviendo, confesaba que "jamás" había visto "una escuela como ESAEM": "Durante toda mi carrera he dado muchas vueltas por el mundo, pero nunca he visto nada igual. He estado en grandes escuelas de interpretación, he trabajado en importantes estudios, he colaborado con la escuela de Stella Adler, pero no es esto, esto es otra cosa, es un sueño extraordinario y que todo esto esté pasando en Málaga me parece verdaderamente un milagro".

Sus palabras también fueron de felicitación a todo el equipo de profesionales de ESAEM, "realmente, lo que ha hecho Marisa Zafra y todo el equipo de trabajadores de esta escuela es fantástico" y por ello adquiría un compromiso: "Me veo en la obligación de adquirir un compromiso de acercarme a vosotros y ayudaros en todo lo que sea posible, porque es muy bello lo que he visto, y me gusta". Por último sentenciaba: "Acabo de descubrir con esta escuela que los sueños se cumplen".

Marisa Zafra, directora de ESAEM agradecía las palabras de Banderas "Yo hoy también he visto cumplido mi sueño, ha entrado una gran estrella por la puerta de ESAEM". Haciendo un breve repaso de la trayectoria de la escuela durante sus once años de vida, se dirigía al actor malagueño: "En América existe un referente artístico que es Hollywood, y en Europa ese referente está en Málaga, en ESAEM", añadiendo "deseo que con tu ayuda hagamos de Málaga un referente de formación artística internacional". Acto seguido Marisa Zafra hacía entrega al actor de las llaves del Teatro: "Antonio, aquí tienes las llaves de tu teatro y de tu escuela".