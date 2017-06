Brujas, epifanías y chicas listas: el humor se alía con el feminismo

Un día, una chica lista se da un "golpe en la cabeza" y descubre que el mundo no es un lugar igualitario, que las brujas no eran más que mujeres independientes censuradas por la sociedad y la cultura y que el humor es un gran aliado del feminismo, como recoge el ensayo "Yo también soy una chica lista".

Con el "humor como arma para convencer", la periodista cultural Lucía Lijtmaer quiere luchar "contra la sensación de sentirse impostora, contra las injusticias constantes y absurdas en la intimidad y en el trabajo, contra la apremiante y terrorífica imposición mediática" de lo que la mujer tiene que ser y en realidad no es.

Durante una etapa de su vida, la escritora consideró que las feministas eran "unas pesadas", algo que reconoce con "muchísima vergüenza". Pero un día tuvo una revelación, se dio lo que llama el "golpe en la cabeza" que le abrió los ojos ante la discriminación que sufren las mujeres.

"La anécdota que me hizo que me saltaran las alarmas fue el simple 'ssshhh' de un tío en una reunión para que otro tío dijera lo mismo que iba a decir yo. (...) No es la mejor anécdota, no es la más divertida, tampoco es la más humillante. Ha habido otras, pero para entonces yo ya había cambiado el chip", escribe en el ensayo.

Ahora, quiere contribuir a que otras mujeres se den ese golpe revelador y lo hace con "Yo también soy una chica lista" (Ed. Destino), donde analiza cómo la cultura influye en la construcción identitaria de la mujer y denuncia que le envíe "constantemente" tres mensajes: la necesidad de emparejarse, de tener hijos y de estar delgada.

En una entrevista con Efe, denuncia que la cultura y los medios de comunicación construyen y transmiten una imagen irrealizable de la mujer como un ser exclusivamente deseable y abocado a gustar, una "terrorífica imposición mediática" que contribuye a que "cualquier mujer quiera una versión mejor de sí misma".

Lijtmaer clasifica los estereotipos de la mujer en la ficción: bomba sexual, femme fatale, arpía trepa, ingenua, madre, solterona y bruja, vigente desde hace siglos.

"¿Qué es la bruja sino una señora que vive sola en una casa? Desde el medievo, la bruja es simplemente la manera en que la ficción retrata a una mujer no casada a la que se le ha pasado el arroz y que decide ir a tomarse un cóctel. Es el mejor ejemplo de que las mujeres independientes que se desvían del camino maternal y hogareño resultan dominantes y peligrosas", ironiza.

En el libro también revisa los tópicos del amor romántico: "La idea del amor que hace sufrir, de que la letra con sangre entra, la del sacrificio constante para llegar a la realización es tan sólo una manera muy sencilla de justificar el sometimiento".

"Ninguna historia de amor que realmente triunfe parte de la anulación de la otra persona, de socavar la intimidad del otro, de normalizar el conflicto", continúa.

Lijtmaer resume en un "manifiesto para chicas listas" que "si te hace sentir mal, gorda o fea, no es bueno para ti", "ya sea un bocadillo o una persona".

"No hay opción, no nos preguntan quién queremos ser, nos dicen lo que tenemos que ser. A las mujeres nos han enseñado a tener que cumplir una imagen aspiracional imposible", destaca.

Y ante tanta instrucción, denuncia Lijtmaer, ellas se ven abocadas a la impostura.

"¿Qué lugar ocupamos si se supone que las mujeres no sufrimos, no olemos, simplemente aparecemos como algo que no somos frente a los demás? Cualquier acto de no fingimiento es un desafío. (...) Cualquier versión de mí que implique recortarme, encajonarme y someterme no puede ser buena", escribe en el ensayo.

Como "no tiene pinta de que la fiesta vaya a acabar mañana", Lijtmaer llama a las chicas listas a reivindicar su lugar en el mundo.

¿Y qué es ser una chica lista? La periodista no duda: "Chica lista es aquella que lucha".