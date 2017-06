El Ojeando vende el 60% de sus entradas a 12 días de celebrar su décimo aniversario

El Ojeando Festival, el festival de música independiente del municipio malagueño de Ojén, ha vendido el 60 por ciento de sus entradas a 12 días de iniciar su décima edición, que se celebra este año el 30 de junio y el 1 de julio.

Así, el festival 'indie' ya ha agotado sus abonos VIP, unos pases lanzados para celebrar los diez años del festival, que permite el acceso a un concierto exclusivo para 100 espectadores y cuyo artista no se desvelará hasta el día de la actuación.

Según han detallado a Europa Press desde el Ayuntamiento de Ojén, las entradas vendidas en cómputo general ya alcanzan el 60 por ciento del total, siendo las más numerosas las de abono de dos días por un precio de 25 euros. Los abonos con camping, que cuestan 40 euros, se han vendido aproximadamente en un 30 por ciento.

El alcalde de Ojén, José Antonio Gómez, ha señalado que "con este volumen de ventas confiamos en que una vez más lograremos el lleno absoluto, tal y como viene ocurriendo en las últimas ediciones".

Con motivo del décimo aniversario, el festival ha lanzado su eslogan '10 años, 10 artistas, 10 experiencias', en el que presentan un cartel encabezado por diez grupos que han pasado por el Escenario Patio -el principal- de la villa de Ojén. Airbag, Ángel Stanich, Belako, Miss Cafeina, Mordisco, Second, Sidonie, Triángulo de amor bizarro, Xoel López y We are not DJ's serán los protagonistas de esta edición.

"Este año contamos con un cartel muy especial, ya que vuelven a Ojén diez artistas que han estado ya en Ojeando Festival en ediciones anteriores", ha apuntado Gómez, agregando que para esta edición "hemos logrado un cartel con una altísima calidad, manteniendo la esencia del festival y apostando por los nuevos grupos emergentes con el concurso Ojeando Nuevos Talentos".

En este sentido, el conjunto malagueño JJ Sprondel fueron los ganadores del Concurso Ojeando Nuevos Talentos, que les permite tocar en el Escenario Plaza --el segundo más relevante del Ojeando-- junto a The Magic Mor y Arista Fiera, HI Corea!, Negroazulado, Jammin Dose, Denyse y Los Histéricos, Bud Spencer Band y Betamax.

El festival se completa con los DJ's que actuarán en el Escenario Molino: Pío Vallés Project, isabela, Olmo, Javi Martín, Luis Hill, Lolo Carrillo, Chris Martin, Álex Sánchez y Alsout; y el DJ set de la piscina Lounge del sábado.