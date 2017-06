"Despacito tiene un mensaje paralelo: saborea la vida con calma"

El fenómeno musical 'Despacito' ha catapultado al puertorriqueño a la cumbre de Spotify en 17 países y al club de los escasos artistas que tienen más de 2.000 millones de visitas en YouTube. El músico no es un recién llegado, le avalan ocho discos, dos décadas de carrera musical y un Grammy latino

Nos atiende vía telefónica desde su habitación de hotel en París, donde ha estado actuando y promocionando su último trabajo. El artista puertorriqueño Luis Fonsi está convencido de que la música latina «está viviendo su mejor momento a nivel mundial». Sin duda, su Despacito ha contribuido a ello.

Una canción en español reina en Spotify y en YouTube. ¿El éxito de Despacito supone un cambio en la hegemonía mundial de la música anglosajona?

No sé si es el comienzo de un cambio, pero ojalá lo sea. La música latina está viviendo su mejor momento a nivel mundial. Despacito me ha abierto los ojos hacia el mundo entero. Ha habido otras canciones importantes en mi carrera que han sido número uno en países de habla hispana. Pero Despacito ha llegado a países cultural, geográfica y religiosamente muy diferentes al mío. Es un tema que ha conectado con mucha gente y de una manera muy positiva. Triunfar en un mercado tan complejo como el anglosajón es dificilísimo. En los últimos 50 años, sólo tres canciones latinas han llegado a lo más alto: La bamba, Macarena y ahora Despacito. Esto solo pasa una vez en cada generación.

¿Qué tiene Despacito para haber llegado tan lejos?

No hay un secreto. Lo hermoso es que en esta industria nunca sabes cuándo va a triunfar una canción. Y eso te sorprende. Hay canciones que antes de lanzarlas crees que van a funcionar, pero una vez que lo has hecho no sientes esa reacción que esperabas. A pesar de no haber recetas, Despacito tiene muchos elementos que funcionan: una melodía pegadiza, la división de Despacito en sílabas en el estribillo, y el arreglo musical, de estilo urbano-pop, de Daddy Yankee.

¿Recuerda el momento en que la compuso?

Sí. La compuse con la misma guitarra que compongo las baladas románticas. Tenía la melodía y terminé la canción en tres o cuatro horas con mi amiga Erika Ender. Con la producción de después, la canción ya cogió vida propia.

¿Reclama más calma y lentitud en el mundo con Despacito?

Sí. Vivimos en un mundo donde ya no existe la paciencia y donde lo queremos todo ya mismo. Estamos enfermos de inmediatez. Creo que hay cosas que se tienen que tomar con calma. Tenemos que soltar los teléfonos y disfrutar del paisaje, de la vida y del amor. Vamos a saborear la vida con calma. Éste es el mensaje paralelo de la canción, un tema sensual que básicamente habla del amor con la pareja.

¿Por qué acabó dedicándose a la música?

La música siempre ha sido mi vida. Me ha acompañado en todo momento, también fue parte de mi niñez. Iba a clases de piano, de guitarra, de canto, era mi día a día. Incluso estudié música a nivel formal. Desde siempre tuve muy claro que para mí era más importante ser músico que ser famoso.

En sus temas siempre colaboran muchas mujeres.

Sí, sobre todo a nivel compositivo. Para mí su punto de vista es importante. Casi todas mis letras están inspiradas en la mujer y su participación en la composición me ayuda a cerrar mejor la idea principal de las canciones. Esta manera de trabajar me da seguridad como compositor.

En el reggaeton el tema de la mujer es polémico. ¿Cree que es una música machista?

Yo te puedo hablar de mi música. Mi música y mis letras siempre han sido románticas y celebran a la mujer al máximo. En la música, hay diferentes géneros y diferentes artistas. Hay canciones muy fuertes y otras que no. Lo lindo de la música es que es arte y que uno se puede expresar como quiera y que después la gente puede elegir escuchar lo que desee.

¿Cree que un latino podría ser el próximo presidente de EEUU?

Me encantaría. Cualquier cosa mejor que Trump.