La música detrás de la imagen

Málaga será de nuevo, del 5 al 9 de julio, el lugar donde el cine escriba e interprete sus mejores partituras para imágenes con la segunda edición del Mosma (Movie Score Málaga), una cita organizada por el Festival de Málaga Cine En Español. Este año el Mosma contará de nuevo con invitados nacionales e internacionales, entre los que se encuentran Tyler Bates, José Nieto, Mac Quayle, Neal Acree, Víctor Reyes, Zacarias M. de la Riva, Rupert Gregson-Williams, David Shire y Trevor Jones, entre otros compositores.

Este 2017, de nuevo tendrá como sedes principales el Teatro Cervantes y Teatro Echegaray, a las que se sumará el Recinto Eduardo Ocón. El objetivo principal promover las bandas sonoras entre nuevos públicos y satisfacer el interés de los amantes de este género.

Después de contar, en su debut, con la presencia, entre otros, de un grande de la partitura para la gran pantalla como Pino Donaggio, la nueva convocatoria parece que no se quedará atrás. De momento, ha anunciado a dos grandes del bandasonorismo, Tyler Bates y el español José Nieto, que recordarán en el Teatro Cervantes por qué son dos firmas reconocidas y reconocibles de la música aplicada.

Bates es el músico favorito de Rob Zombie (para él ha compuesto la BSO de sus dos partes de Halloween y The Devil´s Rejects) y Zack Snyder (con él ha colaborado en 300, Sucker Punch, Watchmen, Dawn Of The Dead...) y también se le puede escuchar en John Wick, Guardianes de la Galaxia (quizás su score más completo hasta la fecha) y hasta en el disco The Pale Emperor, de Marilyn Manson (fue, además, guitarra solista en una de las giras del gigante del shock rock. Como pueden comprobar, en Tyler Bates conviven dos facetas, el fiero rockero y el compositor obsesivo; caras que no se solapan sino que se complementan, como dijo en una reciente entrevista: «Trabajar para el cine me vuelve completamente neurótico. Salir al escenario para tocar con un grupo me da la energía para trabajar en mi siguiente película».

Por su parte, José Nieto es uno de los talentos insoslayables del cine español. Su nombre, avalado por seis Premios Goya, está unido siempre al del director Vicente Aranda –inolvidable su trabajo para, por ejemplo, Amantes–. Recordemos que Aranda había renunciado a utilizar banda sonora original en sus largometrajes por malas experiencias pasadas pero el excelente trabajo que le ofreció Nieto para El Lute: camina o revienta le convenció. El bandasonorista, que actualmente vive en el Reino Unido, también trabaja para producciones internacionales, como Crusaders, de Terry Jones, para la BBC.

Otro nombre propio del Mosma, es Mac Quayle, un autor especialmente versado en la composición para la pequeña pantalla; en concreto, los seguidores de series como Mr. Robot, American Horror Story, Scream Queens o American Crime Story conocerán el estilo moderno, versátil y dinámico del músico (empezó como productor de música de baile, especializándose en remixes para artistas como Jennifer Lopez, Britney Spears o Madonna).



Concierto

Como antesala y concierto preinaugural, el Mosma regalará a los aficionados a la música de cine un concierto gratuito el martes 4 de julio a las 20.30 horas en la Catedral de Málaga. La Orquesta Sinfónica Provincial, el Orfeón Universitario y el Orfeón Preuniversitario de Málaga interpretarán bajo dirección de Arturo Díez Boscovich, y con Cristina Gallego como solista, llevará un programa en el que bajo el título Lo sagrado y lo divino, y se podrá disfrutar de conocidas bandas sonoras de cine religioso y espiritual, como Rey de reyes, Los diez mandamientos o La misión, entre otros.

El concierto de apertura del Mosma, el miércoles 5 de julio en el Teatro Cervantes, estará dedicado a La música de las superproducciones cinematográficas y estará interpretado por la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida por Arturo Díez Boscovich. En concreto, presentará su obra Star Wars-Heredero del Imperio, pieza inédita que será interpretada en primicia. Además del universo Star Wars, se interpretarán partituras de Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, Wonder Woman, Guardianes de la galaxia y Watchmen.

El programa del concierto cuenta con el estreno mundial de la música de Notting Hill,Oz, un mundo fantástico y Dark City, así como la interpretación de películas míticas como El último mohicano, Fiebre del sábado noche o Cristal oscuro.

La programación se completará con el concierto del jueves 6 de junio en el Teatro Echegaray, en el que bajo el título Mosma Screen TV se interpretará las bandas sonoras de series de televisión de tanta popularidad como Stranger Things o Mr. Robot. Porque en la pequeña pantalla se están componiendo e interpretando algunas de las mejores músicas aplicadas a imágenes edl momento.

De igual modo, ese mismo día 6 de junio, a las 22.00 horas en el Recinto Eduado Ocón, se podrá disfrutar del Mosma Main Theme. Distant worlds, donde el compositor Tyler Bates nos ofrecerá lo mejor de su repertorio.

Un día más tarde, el viernes 7 de julio, le tocará el turno al compositor David Shire, que interpretará a piano bandas sonoras de su disco At the movies, con Silvia Parejo como solista. Por último, la clausura del Mosma corresponderá a la Orquesta Sinfónica Provincial que, con Neal Acree, interpretará Insert coin: lo mejor de la música de los videojuegos.