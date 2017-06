La canción que cambió la vida de Carlos Jean

Carlos Jean quiso cambiar el mundo de la música para hacerlo más accesible a las personas con mucho más talento que medios. Luego se empeñó en cambiar su físico en un tiempo récord para ganar en salud y poder practicar todo el deporte que le gustaba.

¿Pero quién es realmente Carlos Jean? El DJ, productor, compositor, empresario, cantante nos cuenta un poco más de él y además nos comparte su playlist definitiva:

Edad: 44 años

Reconocimientos: 9 nominaciones a los Grammy y Premio Ondas al mejor DJ

Ha trabajado con: Najwa Nimri, Miguel Bosé, Tiziano Ferro, The Zombie Kids, Fangoria, Bebe, Enrique Bunbury...

Un reloj: Garmin Fenix 3 HR

Un coche: Audi Q7

Un libro: Busca tu elemento, de Ken Robinson

Un móvil: Huawei P9

Una película: Eyes Wide Shut

Un perfume: S3

Un videojuego: Sólo juego al FIFA -y eso que tengo un montón de videojuegos que ni he abierto- y siempre elijo al Atlético de Madrid.

Una afición: Ir al fútbol

Una obsesión: Comer bien

Su playlist para animarte: '¡Viva la vida!', de Coldplay. Es perfecto para levantar a todo el mundo.

Para una cena romántica: 'Sexual Healing', de Marvin Gaye. Con esa triunfas seguro.

Para el gimnasio: Skrillex, sobre todo cuando hago ejercicios de fuerza. Cuando corro me gusta de todo, desde Tina Turner hasta Jeff Buckley o, incluso, a veces, el silencio.

Para tranquilizarte: Los pianos de Erik Satie.

La canción que ha cambiado el mundo: 'Imagine', de John Lennon.

La canción que ha cambiado tu vida: Descubrí que quería ser productor en 1995 tras escuchar el disco 'Sweet Revenge', de Ryuichi Sakamoto. Iba a ser la banda sonora de la película ´Pequeño buda´ -dirigida por Bertolucci en 1994-, pero se la echaron atrás al considerar que era poco comercial. Sakamoto sacó el disco para demostrar que sí lo era€ y se convirtió en uno de sus trabajos más vendidos. Y, por supuesto, Michael Jackson. Me motiva muchísimo, he sido uno de esos fans locos y después pasé a analizar su carrera, su forma de interpretar, su vida por y para la música. Se pasaba ocho horas al día para perfeccionar un paso, hasta que lo conseguía. Era un artísta al completo. Si tengo que elegir una canción, me quedo con su 'Man in the Mirror'.