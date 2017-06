Ja Rule se desquita con una actuación en Marbella del desastre de su festival

Hace tiempo que el nombre de Ja Rule dejó de sonar en el hit parade de medio mundo gracias a su ronca garganta y ritmos pop-rap. Pero hace unas semanas sí volvió a la primera plana de los informativos: el rimador, todo un entrepreneur, había organizado una especie de festival musical para VIPS en las Bahamas, Fyre Festival, que resultó ser todo un desastre. Tanto, que muchos de sus asistentes han anunciado demandas masivas por lo que consideraron un timo (infraestructuras pésimas, caos organizativo...). Suponemos que para hacer frente a un periplo judicial que se prevé largo, Jeffrey Atkins (nombre real de Ja Rule) está agendando una serie de actuaciones en medio mundo. El próximo 26 de junio lo tenemos muy cerquita, en Teatro Club, Marbella. Ya saben los nostálgicos de ese hip hop ultracomercial de temas como Mesmerize o Always on time...

Antes de Ja Rule, turno de un viejo conocido de nuestra Costa, Tyga. El novio de Kylie Jenner, que ya se presentó hace unos años en el club Aqwa Mist, pertenece a ese grupo de raperos tan habituales en las publicaciones del género como en las red carpets de medio mundo. O sea, mucho bling bling, fusiones con el pop y cualquier tendencia comercial en boga y el pimpineo por doquier marca de la casa de Thank You God Always.