Málaga acoge la segunda feria de arte más grande de España

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga este fin de semana la primera edición de una cita que pretende convertir a la ciudad en «el epicentro del arte contemporáneo del verano español»: Art Fair Málaga. Con un espacio expositivo de 7.000 metros cuadrados que albergará a 500 artistas y 40 galerías de arte procedentes de 31 países, se trata de la segunda feria internacional de arte contemporáneo más grande de España.

La gran particularidad de Art Fair Málaga es, según sus responsables, la integración en un único espacio, tanto de las galerías que busquen introducirse y consolidarse en la agenda ferial internacional, como de aquellos artistas que se representan a sí mismos, y que aún no han tenido la oportunidad de que su obra sea reconocida y valorada en su total magnitud. «Nuestro concepto es generar un espacio de visibilidad, ya que entendemos que hay muchos y muy buenos artistas que aún no han logrado introducirse en el mercado del arte, no tienen una galería que les represente, y tampoco tienen acceso a ferias, ya que en España casi todas las ferias son solo para galerías», explica. Martín Gallego Montero, director de Art Fair Málaga´17.

España, Argentina y Portugal serán los países con mayor representación en Art Fair Málaga ´17 – I Feria Internacional de Arte Contemporáneo. De los 500 artistas confirmados, el 87% proceden de Europa, el 7,5 de América y el resto de África y Asia. España es el país con mayor número de participantes, con un total de 350 artistas. Respecto al resto de países europeos, Portugal con 10 y Francia y Gran Bretaña con 6 representantes cada uno serán los que cuenten con más artistas, seguidos por Alemania, Holanda, Rusia, Italia, Dinamarca y Bélgica.

Desde América llegarán otros 30 artistas, de los cuales 8 procederán de Costa Rica, 7 de Argentina y 4 de Chile. También acudirán creadores de Ecuador, Venezuela, Paraguay, México, Brasil, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Canadá y EEUU. El resto de artistas proceden de África (Túnez y Marruecos) y Asia (Emiratos Árabes). A estas cifras, hay que sumar otros 200 artistas que tomarán parte en la feria a través de la exhibición digital.

El artista cubano Darío Viejo (Cuba, 1966) será el Artista Internacional Invitado de Honor de Art Fair Málaga´17. ArtPrice, la mayor base de datos de arte del mundo, sitúa a Darío Viejo en el número 131 de la selecta lista Top 500 Contemporary Artist.