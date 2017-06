Ojeando cumple diez años con una edición muy especial

Ojeando Festival cumple este fin de semana diez años y lo hará con un un cartel que reúne a bandas del indie nacional de la talla de Xoel López, Belako, Sidonie, Miss Caffeina, Ángel Stanich o Second, entre otros. Bajo el lema 10 años, 10 artistas, 10 experiencias, se celebrará en Ojén los días 30 de junio y 1 de julio.

En 2008 comenzó la andadura indie de Ojeando, que tras diez años se ha convertido en una de las referencias culturales y musicales de Andalucía. «Ojeando Festival es más que una serie de conciertos, es una experiencia, de ahí el eslogan que vamos a utilizar este año, con el que queremos recoger esa sensación que provoca Ojeando en el visitante, la de encontrarse en un lugar especial, en un evento especial», aseguró ayer la concejala de Juventud del municipio, Estefanía Merino. El alcalde de Ojén, José Antonio, Gómez, hizo referencia a que en esta edición se ha querido conjugar «aquellas bandas y solistas que, de una forma u otra, forman parte del imaginario del festival por diferentes razones».

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación Ana Mata,animó a los malagueños a «conocer el municipio de Ojén aprovechando esta cita musical» y alabó el trabajo realizado por el Ayuntamiento «que ha mimado mucho este festival desde el inicio, conformando un punto de encuentro entre jóvenes amantes de la música».

Xoel López, Miss Caffeina, Belako, Second, Ángel Stanich, Airbag, Sidonie, Triangulo de Amor Bizarro, Mordisco y We Are Not DJs componen el cartel del Escenario Patio, único escenario de pago de Ojeando; que se completa con el Escenario Plaza, dedicado a las bandas emergentes y a las propuestas malagueñas: el Espacio Molino, con lo mejor de la música electrónica; y la Piscina Lounge, las piscina municipal, en la que el sábado se incluye una sesión de djs de 16.00 a 19.00 horas.

Entre las novedades que Ojeando presenta este año, se encuentra la de un concierto exclusivo para cien personas con invitado sorpresa que actuará en el Escenario Cuevas el mismo 1 de julio a las 20.00 horas y para el que ya se colgó el cartel de no hay billetes hace cerca de dos meses.