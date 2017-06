Zadelhoff ´debuta´ en el CAC

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga) ha presentado este viernes 'Relatos del alma', que reúne 55 fotografías de la artista neerlandesa Danielle Van Zadelhoff por primera vez en España. La muestra estará disponible hasta el próximo 15 de octubre.

Las imágenes "revelan la extrema sensibilidad que la caracteriza, donde podrán apreciarse sus fotografías existencialistas y de temática religiosa". Influenciada por los pintores del Renacimiento como Rembrandt, Caravaggio o Murillo, van Zadelhoff se centra en el contraste entre la luz y la sombra.

La artista emergente holandesa cuida cada detalle mostrando la luz que incide en los cuerpos y las miradas que retrata, consiguiendo que los personajes de sus obras miren en "lo más profundo del espectador", descubriendo "lo que parecen sus propias almas, pero que, en realidad, se trata del alma reflejada como en un espejo de la fotógrafa", ha argumentado.

Según ha declarado Van Zadelhoff, la sombra es "lo más interesante de una persona y lo menos desarrollado. Es la parte subconsciente e inconsciente de el ser humano. Es esta parte la que deseo descubrir en el otro y en mí misma".

Para Fernando Francés, comisario de la exposición, "a Danielle van Zadelhoff se le descubre en cada tema, en cada mirada, en todas las pieles y en el sentido de cada obra. No retrata personas inteligentemente seleccionadas como modelos, sino que como en un juego de espejo mágico, ella misma, se desnuda en cada fotografía".

"Ella ha inventado el autorretrato usando un modelo distinto a sí misma, en el que refleja su complejo y sensible mundo interior, su mirada de mujer, su capacidad interpretativa que a su vez, se manifiesta de distintas maneras y reflexionando sobre distintas inquietudes", ha expuesto.

De familia artística, la fotógrafa creció en una atmósfera llena de creatividad en Ámsterdam. Antes de dedicarse a la fotografía, Danielle restauraba edificios medievales. Su familia tenía una extensa biblioteca llena de libros sobre arte e historia, consiguiendo que, desde muy joven, entrara en contacto con los artistas del Barroco y del Renacimiento, caracterizados también por el claroscuro.

El trabajo de Van Zadelhoff se basa en el existencialismo de Sartre, Simone De Beauvoir o Willem Frederik Hermans, todos ellos autores que la artista ha estudiado y leído. "Cree firmemente que cada persona es única, responsable de sus propios actos y del sentido personal que le da a su vida", han explicado.

Los retratos de Van Zadelhoff están marcados por la inspiración y el misticismo, y recuerdan a los retratos flamencos al óleo del siglo XVII. Según ella, el arte es "algo tan habitual y normal como el respirar, algo que puede parecer simple a primera instancia, pero que realmente si reparamos en todo lo necesario para respirar, además del aire, los músculos y órganos que toman parte, caemos en la cuenta en que es un hecho nada sencillo". Sus modelos no usan apenas maquillaje, ella no utiliza Photoshop para el retoque de los sus trabajos.

'Relatos del alma' se divide en fotografías de temática religiosa, por un lado, y de sentimientos por otro. Las primeras no solo representan personajes bíblicos, sino que retratan los sentimientos de los mismos. Así, la artista admite que su trabajo está influenciado "claramente" por la religión, ya que estudió en un colegio protestante y pasaba mucho tiempo con su abuela, de religión católica.

Sus personajes nos exponen, según ha explicado Francés, las diferentes emociones que la fotógrafa ha querido retratar. "El rostro humano es capaz de expresar una inmensa gama de emociones y sentimientos mediante diminutas acciones musculares, la mayoría de las cuales son involuntarias y corresponden a emociones efímeras. Hasta las emociones extremas de júbilo, ira o dolor, se expresan espontáneamente, y es muy difícil fingirlas de modo convincente".

Para Danielle, el uso del retrato y la escena es "una disculpa para explorarse a sí misma, para filtrar sus opiniones y sus dudas, sus deseos y sus aspiraciones, lo que hace que sea la misma artista quien se autorretrate en cada una de esas escenas", han detallado.

Danielle van Zadelhoff nació en 1963 en Ámsterdam, Países Bajos. Ha realizado exposiciones individuales en el Persmuseum de Ámsterdam en 2014; así como la muestra 'From deep within' expuesta en la Fotogalerie Utrecht en 2014; en el NUNC Contemporary Gallery de Amberes, Bélgica en 2015; y en el Sint Janshospitaal de Brujas, Bélgica en 2016.

También ha participado en exposiciones y proyectos de manera grupal como 'Fear and Love Reactions to a complex world' en el London Design Museum UK en 2016; y próximamente en el 'Woman and photography' en el CRAF de Údine, Italia, en septiembre de 2017.